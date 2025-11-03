Obavijesti

DODJELA U LONDONU

Moneterra, muzej novca HNB-a, dobitnik je prestižne nagrade 'International Property Awards'

Nagrada u kategoriji dizajna interijera javnog prostora dodijeljena je arhitektu Anti Vrbanu za projekt Moneterra koji je među najznačajnijim arhitektonskim i dizajnerskim projektima svijeta....

Moneterra – Muzej novca Hrvatske narodne banke osvojio je međunarodnu nagradu International Property Awards u Londonu, u kategoriji Best Public Service Interior za regije Europa i Afrika. Nagrada u kategoriji dizajna interijera javnog prostora dodijeljena je arhitektu Anti Vrbanu za projekt Moneterra koji je među najznačajnijim arhitektonskim i dizajnerskim projektima svijeta. Ova nagrada potvrđuje vrhunsku razinu stručnosti, inovativnosti i kvalitete realizacije ovog jedinstvenog hrvatskog projekta. Ante Vrban je nakon dodjele izjavio:

„Velika je čast biti prepoznat od internacionalne struke. Suci International Property Awardsa su stručnjaci najviše razine u svojim područjima arhitekture i građevine. Ova nagrada je potvrda da su svi segmenti projekta, u sigurnosnom, inženjerskom i arhitektonski vizualnom smislu na trenutno najvišoj svjetskoj razini. Projekt Moneterra je timski rad, ova nagrada pripada svima koji su bili uključeni u projektiranje i izvedbu.“

Projekti su ocjenjivani prema najstrožim profesionalnim kriterijima – od arhitektonskih i tehničkih rješenja, nacrta instalacija i konstrukcijskih elemenata, preko otpornosti materijala i funkcionalnosti prostora, pa sve do završnog vizualnog izričaja. Sama nominacija zahtijevala je i opsežnu tehničku i zakonsku dokumentaciju, uključujući sve dozvole te glavni i izvedbeni projekt. 

Iza projekta Moneterra stoji multidisciplinarni hrvatski tim. Cjelokupnu produkciju muzeja – od idejnog rješenja i arhitekture do izvedbe po principu „ključ u ruke” – potpisuje Real grupa d.o.o. kao koordinator projekta, u suradnji sa Zajednicom izvođača koju čine renomirane hrvatske tvrtke – Architect Ante Vrban, Studio Rašić & Vrabec, MA 18plus, Hust i Novena, uz partnere Kamgrad, Promondis i Accessus.

“Velika nam je čast što je Moneterra prepoznata i nagrađena od strane jedne od najuglednijih svjetskih institucija u području arhitekture i dizajna. Ova nagrada potvrđuje da hrvatsko znanje, kreativnost i stručnost mogu stajati uz bok najboljima u svijetu. Ponosni smo na suradnju s Hrvatskom narodnom bankom i zahvalni svima koji su sudjelovali u ovom kompleksnom projektu. Moneterra je mnogo više od muzeja – to je suvremeni edukativni centar koji na interaktivan način spaja povijest, znanje i tehnologiju. Veselimo se nastavku ovog putovanja i novim izazovima koji slijede,” izjavio je Krešimir Renzo Prosoli, vlasnik Real grupe. 

Moneterra je suvremeno središte financijske pismenosti. Od otvorenja u srpnju 2024. Moneterru je posjetilo više od 15 tisuća građana svih dobnih skupina, koji su putem izložbi, multimedijalnih sadržaja, istraživačkih aktivnosti i interaktivnih igara imali priliku na edukativan način upoznati se s relevantnim temama muzeja. Moneterra predstavlja ne samo nacionalno, već i međunarodno relevantan projekt koji spaja arhitektonsku inovativnost, tehnološku naprednost i edukativnu vrijednost. Cilj muzeja je promicanje financijske pismenosti i muzej je osmišljen kao edukativno i interaktivno središte koje građanima približava svijet novca, bankarstva i monetarne politike. Kroz četiri tematske zone – uz izloške, video sadržaje i interaktivne instalacije – posjetitelji mogu na zanimljiv, pristupačan i poticajan način učiti o osobnim financijama, ulozi središnjih banaka i povijesti novca.

Moneterra je smještena u Ban centru u centru Zagreba i otvorena je za sve posjetitelje svaki radni dan od 9 do 19 sati i subotom od 10 do 14 sati, a ulaz je besplatan.

