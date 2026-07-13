Money Tik Talk Osijek: AI neće uzeti sva radna mjesta, ali će promijeniti gotovo svaki posao

Kako rasporediti prvu plaću? Isplati li se ulagati u zlato?Kako prepoznati internetske financijske prijevare? Kako će umjetna inteligencija promijeniti tržište rada? To su bila samo neka od pitanja na koja su odgovore ponudili stručnjaci na prvom Money Tik Talku za Generaciju Z , koji se održao u Osijeku. U IT Parku okupili su se mladi zainteresirani za financijsku pismenost, tehnologiju kao i poslove budućnosti.

Moderatorici Editi Misirić kao suvoditelji pridružili su se studenti Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek. Studentica Klara Stanković iz perspektive generacije Z moderirala je panel o financijskoj pismenosti, a Leon Blažević, vodio je razgovor s prof. dr. sc. Marijanom Hercegom s FERIT-a i to o umjetnoj inteligenciji i budućnosti tržišta rada.

Prvi panel otvorilo je pitanje koje si danas postavlja velik broj mladih, koliko zapravo košta normalan život i kako donijeti prve dobre financijske odluke. O štednji, ulaganju i financijskoj sigurnosti govorili su predsjednica Uprave Fine Vinka Ilak, direktor Centra zlata dr. sc. Saša Ivanović dok je županica Osječko-baranjske županije, Nataša Tramišak, predstavila mjere koje pomažu mladima dok studiraju kao i mjere stambenog zbrinjavanja mladih obitelji kroz program„Naša Slavonija i Baranja – naš dom“.

Foto: Vlado Kos

Članica Uprave Fine, Vinka Ilak istaknula je kako financijska odgovornost ne počinje velikim ulaganjima ili kreditima, nego stvaranjem dobrih navika već s prvom plaćom. Upravo je to, smatra, najbolji temelj za sigurniju financijsku budućnost.

"Kad sam završila fakultet, najveće je pitanje bilo hoćemo li uopće pronaći posao. Danas mladi imaju puno više prilika. Moj savjet je da od prve plaće prvo podmirite osnovne troškove, zatim odvojite dio za štednju, makar simbolično, pa tek onda nagradite sebe. Nije presudan iznos, nego navika“, istaknula je Ilak.

Direktor Centra zlata, dr. sc. Saša Ivanović upozorio je kako se na internetu često stvara pogrešna slika da je do financijske slobode moguće doći brzo i bez rizika te da upravo zato mladi moraju naučiti razlikovati dugoročno ulaganje od brzih obećanja o zaradi.

"Najveća pogreška je vjerovati da postoji brz put do financijske slobode. Društvene mreže stvaraju dojam da se može obogatiti preko noći, ali uspješni ulagači razmišljaju dugoročno. Nemojte donositi investicijske odluke samo zato što ste nešto vidjeli na TikToku ili YouTubeu."

Jedna od tema koja je izazvala veliko zanimanje publike bile su i sve češće internetske financijske prijevare. Panelisti su upozorili kako je danas jednako važno razvijati digitalnu sigurnost kao i financijsku pismenost, osobito među mladima koji gotovo sve financijske usluge koriste na mobitelima.

"Ako nešto zvuči predobro da bi bilo istinito, vrlo vjerojatno jest prijevara. Nitko vas neće telefonom tražiti PIN kartice ili sigurnosne podatke za internetsko bankarstvo. Ako niste sigurni, zastanite, provjerite i tek onda donesite odluku", rekla je Vinka Ilak.

Osim o osobnim financijama, razgovaralo se i o tome kako mladima stvoriti uvjete da svoju budućnost grade upravo u Slavoniji. Županica Nataša Tramišak istaknula je kako Osječko-baranjska županija posljednjih godina sustavno ulaže u obrazovanje, poduzetništvo, gospodarstvo i stambene programe namijenjene mladima.

"Ne želimo da mladi ostaju zato što moraju, nego zato što ovdje vide priliku za kvalitetan život i profesionalni razvoj. Upravo zato razvijamo mjere koje im olakšavaju zapošljavanje, pokretanje vlastitog posla i rješavanje stambenog pitanja“, naglasila je županica Tramišak.

Drugi panel bio je posvećen razvoju Osijeka kao grada novih tehnologija, poduzetništva i kvalitetnog života. Predsjednik Osijek Software Cityja Mihael Tomić, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Osječko-baranjske županije Tatjana Turalija i potpredsjednik Savjeta mladih Osječko-baranjske županije Luka Šoš govorili su o mogućnostima koje grad danas nudi mladima, od IT sektora i startup zajednice do turizma, kreativnih industrija i razvoja vlastitog poslovanja.

Tatjana Turalija istaknula je kako se razvoj gospodarstva danas više ne može promatrati odvojeno od tehnologije, obrazovanja i poduzetništva te da upravo njihovo povezivanje otvara najveće prilike za mlade.

"Mladi danas imaju kvalitetne poslovne ideje, a naš je zadatak pomoći im da ih pretvore u uspješne projekte kako bi lakše napravili prve poduzetničke korake.", rekla je pročelnica Turalija.

Velik interes izazvao je i razgovor o umjetnoj inteligenciji koji je vodio student FERIT-a Leon Blažević s profesorom dr. sc. Marijanom Hercegom, voditeljem Centra za umjetnu inteligenciju FERIT-a. Profesor Herceg objasnio je kako umjetna inteligencija neće zamijeniti sva zanimanja, ali će promijeniti gotovo svaki posao te da će upravo sposobnost prilagodbe biti jedna od najvažnijih kompetencija budućnosti.

Foto: Vlado Kos

"Umjetna inteligencija neće zamijeniti ljude koji znaju koristiti umjetnu inteligenciju. Zamijenit će one koji je odbijaju koristiti."

Dodao je kako će uz formalno obrazovanje sve važnije postajati sposobnost kritičkog razmišljanja, učenja i prilagodbe jer će upravo te vještine određivati konkurentnost na tržištu rada.

Nakon projekcije britanskog dokumentarnog filma "Sintetičko suosjećanje", održan je i ORQA Tech Talk, tijekom kojeg je marketing manager ORQA-e Marin Rašić predstavio razvoj jedne od najuspješnijih hrvatskih tehnoloških tvrtki. Kroz zanimljivo predavanje pokazao je kako iza svakog uspješnog tehnološkog proizvoda stoje komunikacija, razumijevanje ljudi i kvalitetan brend, a ne samo vrhunski inženjering. Istaknuo je i da se globalno konkurentna tehnološka rješenja mogu razvijati upravo u Osijeku.

Podršku projektu dala je i Hrvatska udruga banaka jerfinancijska pismenost mora postati sastavni dio odrastanja mladih.

- Mladi vrlo rano usvajaju digitalne financijske navike i očekuju da su bankarske usluge jednostavne, brze i dostupne. Istodobno, istraživanja pokazuju da postoji prostor za dodatno jačanje financijske pismenosti, posebno kada je riječ o planiranju osobnih financija i dugoročnoj financijskoj sigurnosti. Upravo zato banke sve više ulažu u edukaciju građana kako bi mladi s više znanja i samopouzdanja donosili odgovorne financijske odluke - istaknuo je voditelj odnosa s javnošću HUB-a, Ivan Hrvoje Maljković.

Projekt su podržali: Osječko-baranjska županija, Fina, Centar zlata, Hrvatska udruga banaka, ORQA, ZagrebDox, Telemach Hrvatska, Belje, Atlantic grupa i Soldered Electronics.