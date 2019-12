Moniku i pedofila traži čak 620 ljudi, policija ima nove tragove?

Srbija i dalje sa strepnjom prati potragu za Monikom Karimanović, djevojčicom iz Suvog Dola kod Niša koja je nestala na putu do škole u Brzom Brodu. Policija sumnja da ju je oteo Ninoslav Jovanović, višestruko osuđivani pedofil i silovatelj. Unatoč opsežnoj potrazi, policija nažalost još uvijek 'tapka u mraku', ali više ništa ne propušta slučaju - djevojčicu tako trenutno 24 sata na dan traži 520 policajaca koji imaju pomoć još stotinjak lovaca i članova izviđačkih odreda, a pridružili su im se i brojni građani.

Policiji su na raspolaganju najsuvremenije kamere, ali i dron te policijski helikopter.

Najsvježiji tragovi: Dječje gaćice i majica

Kako Blic saznaje od navodno 'izvora bliskih istrazi', u blizini jedne od kuća u kojoj je utvrđeno da je proteklih dana bio Jovanović, pronađeni su novi tragovi. Pronađene su ženske gaćice i dječja majica za koje se sumnja da je Jovanović kupio za 12-godišnjakinju koju je oteo. Nešto dalje pronađena je i salama, a policija navodno vjeruje da je sve to ispalo Jovanoviću.

Vladimir Rebić, ravnatelj srbijanske policije, medijima je objasnio da je Jovanović pred policijom imao devet sati prednosti.

- Kad je majka prijavila nestanak, izašli smo na teren, dali objavu, sve patrole su obaviještene i imale njenu sliku. U prvom trenutku nismo imali pojma tko je, obavljeni su razgovori s prijateljima, nastavnicima. Izvršen je uvid u kamere na tom prostoru, na jednoj lokaciji smo je vidjeli na kamerama i dalje nismo, nije bilo kamera koje pokrivaju, objasnio je Rebić te nastavio da je daljnjom istragom policija posumnjala da bi otmičar mogao biti Ninoslav Jovanović.

- U nekom trenutku smo saznali da je ukradeno jedno vozilo na području Malče i viđeno je u Suvom Dolu, pa smo to povezali. Vozilo je pronađeno, izvršene su forenzičke obrade u vozilu i u ponedjeljak smo već znali da su oni bili u vozilu i tada je istraga usmjerena k njima.

Policija se nada da će Jovanoviću bijeg otežati - snijeg

Do petka su se javila dva svjedoka koji su vidjeli Moniku Karimanović i njenog otmičara, a na dvije su lokacije pronađeni i tragovi njihovih DNA-ova. Policija je, kaže Rebić, dosad pretražila 50 sela i zaseoka, a probleme bi im u nekoliko narednih dana mogli uzrokovati vremenski uvjeti. U Srbiji se, naime, očekuju loše vrijeme pa i snijeg.

Jedna od lokacija na kojim su sigurno bili je kuća oca supruge Jovanovićevog brata, piše Blic.

- Vremenski uvjeti neće utjecati na nas, ali se nadam da hoće na Jovanovića. Imamo termovizijske kamere i kamere koje prepoznaju na osnovu topline. Nijedan detalj se ne prepušta slučaju, kaže Rebić.

Kako i na terenu, policija sve temeljito provjerava i na društvenim mrežama. Na svaki mogući trag, policija odmah reagira

- Imali smo slučaj da je netko u Njemačkoj pokušavao pristupiti njegovom profilu. Nijemci su to provjeravali, odmah nam javili, radi se o čovjeku koji mu je pokušavao ugasiti profil.

Moguće je, kaže Rebić, da Jovanović ima nečiju pomoć, a policija je došla do nekoliko ljudi koji su s njim bili u kontaktu u posljednje vrijeme.

Unatoč svemu, policija je optimistična

Policija je, kaže ravnatelj srbijanske policije, optimistična zbog činjenice da Jovanović nije ubijao svoje prethodne žrtve.

- Kolege iz niške policije radile su njegov profil, angažirani su psiholozi, skenirano je njegovo ponašanje, pokrivamo lokacije koje su njegove opsesije, ne mogu zbog istrage reći koje su.

- Ovaj je slučaj naš prioritet. Nemamo nijedan važniji zadatak. Najbolji ljudi su dolje, praktično svi resursi su dolje, zaključio je Rebić.

Da je to tako, u petak je potvrdio i srbijanski ministar Nebojša Stefanović. Zbog toga su angažirane stotine policajaca kojima je na raspolaganje stavljena sva oprema koju bi mogli zatrebati.

'Dao sam Jovanoviću vode, djevojčica je bila s njim'

Jedan mještanin sela Svrljiški Miljkovac policiji je prijavio da je vidio Ninoslava Jovanovića i otetu djevojčicu.

- Zatražio me vode i rekao mi da mu se pokvario kamion. Djevojčica je stajala deset metara od njega, rekao je za Blic muškarac koji je sreo otmičara.

Istraga se pomiče prema bugarskoj granici

Prema pisanju Kurira, istraga se pomalo pomiče prema selima koje se nalaze blizu granice s Bugarskom. Policija kaže da je otmičar trenutno 12 sati 'ispred' njih.

- Posljednje informacije su da se potraga pomiče prema granici s Bugarskom. Tu postoji mjesto koje se zove Gradskovo za koje šira javnost dosad nije znala, ali tu Srbi i Bugari prelaze bez ikakve kontrole. Neki bugarski mediji su javili da je ovo mjesto kritično ako ga se dokopa, jer nije čuvano, izjavio je za Kurir navodno upućeni izvor.

Jovanović namjerno ostavlja tragove?

Kurir piše da 'se sve više sumnja' da je Jovanović od ljeta iskopao nekoliko zemunica te da ima 'motorole' čije baterije puni agregatom te da svojim obilascima sela namjerno ostavlja tragove. Dakako, ovo su samo čista nagađanja.

'Jovanovića je majka vezala lancima'

Majka, otac i brat Ninoslava Jovanovića ne izlaze iz kuće otkako je Jovanović osumnjičen za otmicu djevojčice. Čak ni sin njegovog brata ne ide u školu posljednjih nekoliko dana.

Prvi susjed pak krivicu za sve svaljuje na Jovanovićevu majku.

- Cijelo selo zna zbog čega Ninoslav ovo radi. Za sve je kriva njegova majka. Tukla ga je i vezala lancima, zato on to sad radi drugim ženama. Ona je varala svog muža sa mnogim muškarcima i to pred njegovim očima. On bi plakao, a ona ga je tukla i šišala. Kad bi plakao, ona bi ga odvela u šupu, nalik na zemunicu. Tamo ga je vezala lancima. Zato se i on sad krije po zemunicama, rekao je susjed za Kurir.