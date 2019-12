Nova slika pedofila iz Srbije! 'Mogao bi oteti i drugu curicu'

Nebojša Petković, umirovljeni inspektor niške policije koji je 2005. godine bio glavni za uhićenje Ninoslava Jovanovića, poznatijeg kao Malčanski berberin, istaknuo je za Kurir kako je ovaj bjegunac opasan po svakoga.

- Mora biti uhvaćen što prije, apsolutno je moguće da otmu i drugu djevojčicu - naglašava Petković.

Svoju strepnju zasniva na činjenici da je Jovanović posljednji put kada je uhićen, u razmaku od četiri dana, oteo dvije djevojčice. Jednu je uspio ošišati i silovati, a druga mu je uspjela pobjeći.

Komentirajući policijsku potragu za Jovanovićem, Petković kaže da bi ga on tražio na istim mjestima.

- Prošli put smo ga locirali na istom potezu, u selu Jasenovik, ovog puta je otišao dalje u Knjaževac. Ono što je najbitnije što smo tada radili, a što se i sada mora činiti je da ne ni ostane trunke sumnje da je i dalje na terenu koji je pretražen. Mora postojati sistematska suradja opreativnog rada i potražnih snaga jer će u suprotnom nastati kaos - navodi Petković.

Uspoređujući potragu u kojoj je sam sudjelovao sa onom koja je trenutno u tijeku, istaknuo je da je policiji sada znatno teže nego što je njemu bilo.

- Tada je bio sam, a sada ima otetu djevojčicu pored sebe. Također, tragačima ni vremenske prilike ne idu na ruku, a i Jovanović je naučio da ne radi one greške koje je ranije činio. Nama je bilo lakše jer smo krenuli za njim neposredno nakon što je počinio zločin, a ovog puta se nije odmah znalo da je to on - navodi Petković.

Ovo je najnovija fotografija malčanskog berberina!

Foto: MUP

Policija upozorava da javnost dobro pogleda ovu fotografiju i odmah nazove 192 ako ga je netko vidio.

- Moguće da ima i bradu od 7-8 dana pošto je u bijegu od trenutka od kada se dovodi u vezu sa otmicom male Monike iz Niša, prošlog petka ujutro.

Jezivo mjesto gdje je pedofil držao djevojčicu

Foto: Espreso.rs Potraga za Jovanovićem, za kog se sumnja da je oteo i posvuda sa sobom vodi djevojčicu Moniku Karamanović (12) sada se proširila i postojećoj ekipi se pridružilo još 600 lovaca, piše Espreso.rs.

Portal također navodi da je Jovanović skrivao djevojčicu u skloništu u kojem je bila prekrivena šatorskim krilom. Ekipe su pronašle potrgano šatorsko krilo i odjeću. Unutra je također nađena hrana, tenisice, ruksak, ali i njegova jakna. Neslužbeno se doznaje da je pod skloništa bio od najlona.