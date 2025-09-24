Monolog Jimmyja Kimmela prikupio 16 milijuna pogleda

Do srijede popodne, njegov monolog pogledalo je 11 milijuna ljudi na YouTubeu i pet milijuna na Instagramu. Televizijski podaci gledanosti još nisu dostupni. Kimmel se vratio na televiziju šest dana nakon svojih osvrta na ubojstvo desničarskog aktivista Charlieja Kirka, zbog čega ga je pod pritiskom Trumpove administracije Disney suspendirao. Disney je prvotno rekao da su neki od Kimmelovih komentara bili "pogrešno tempirani" i "bezosjećajni".

U utorak je Kimmel branio političku satiru protiv "zlostavljanja" Trumpa i dužnosnika njegove administracije. Kimmelov glas bio je emotivan, nekoliko trenutaka nakon što se popeo na pozornicu i primio pljesak te je rekao: "Nikad nije bila moja namjera omalovažiti ubojstvo mladog čovjeka. Ne mislim da u tome ima išta smiješno."

Prošlo tjedan Kimmel je rekao da Trumpove pristaše žele okarakterizirati Kirkova ubojicu kao "bilo koga samo ne jednoga od njih" te ih je optužio da žele "osvojiti političke bodove" od Kirkova ubojstva. Grupacije Nexstar Media i Sinclair odlučile su emisiju "Jimmy Kimmel Live" skinuti sa svojih 70 ABC postaja, što je jednakovrijedno 23 posto američkih kućanstava.

Kao odgovor na Kimmelove komentare, predsjednik američke Federalne komisije za komunikacije (FCC) Brendan Carr zaprijetio je istragom ABC-ja i njegovih partnera. Pozvao je televizije da ukinu Kimmelov show ili se suoče s kaznama i povlačenjem televizijskih licenci.