Jimmy Kimmel u suzama: 'Nije bila namjera olako shvatiti smrt Charlieja Kirka, nije smiješno...'

Jimmy Kimmel vratio se na male ekrane nakon što je prošlog tjedna suspendiran zbog komentara o ubojstvu Charlieja Kirka. Na samom početku emisije obratio se publici te vidno potresen poručio kako mu 'nikada nije bila namjera olako shvatiti' Kirkovu smrt.

- Ne mislim da je išta smiješno u tome - rekao je te dodao kako mu nije bila namjera 'okriviti bilo koju specifičnu skupinu za djela očito duboko poremećene osobe'.

- To je zapravo bila suprotnost onome što sam pokušavao reći - dodao je.

Podsjetimo, televizijska mreža ABC suspendirala je Jimmyja Kimmela nakon prijetnje Trumpova šefa savezne agencije za komunikacije. Razlog? Kimmelov komentar na ubojstvo desničara i aktivista Charlieja Kirka, bliskog Donaldu Trumpu. Kimmel je u emisiji rekao da 'MAGA banda očajnički pokušava karakterizirati ovog klinca koji je ubio Charlieja Kirka kao bilo što drugo osim jednog od njih i čini sve što može da izvuče političke poene iz toga'.

Kritizirao je i Trumpovu reakciju na smrt čovjeka kojeg je nazivao prijateljem. Prikazao je snimke na kojima Trump govori o izgradnji dvorane u Bijeloj kući dok prima izraze sućuti zbog Kirkove smrti.

Kimmel je u novoj epizodi svoje emisije emotivno govorio i o Kirkovoj udovici. Ona je, naime, na komemoraciji za Kirka rekla da oprašta ubojici svojeg supruga. Kimmel je to nazvao 'nesebičnim činom milosti... koji me duboko dirnuo'. No, o američkom predsjedniku Trumpu nije imao lijepe riječi.

- Ovo nije način na koji odrasla osoba žali za ubojstvom nekoga koga naziva prijateljem. Ovako četverogodišnjak žali za zlatnom ribicom - rekao je o njemu.

Sat vremena prije početka emisije, oglasio se i Donald Trump koji nije bio sretan što se Kimmel vraća na male ekrane.

- Ne mogu vjerovati da je ABC Fake News vratio Jimmyju Kimmelu posao - objavio je na Truth Socialu.

- ABC je javio Bijeloj kući da je njegov show otkazan! Nešto se dogodilo u međuvremenu jer je on publiku izgubio, a nikada nije imao talenta. Mislim da ćemo sada testirati ABC. Da vidimo kako će proći. Prošli su mi morali dati 16 milijuna dolara, a ovo mi se čini da bi moglo ispasti i lukrativnije - napisao je Trump.