Obavijesti

Show

Komentari 4
VRATIO SE NA MALE EKRANE

Jimmy Kimmel u suzama: 'Nije bila namjera olako shvatiti smrt Charlieja Kirka, nije smiješno...'

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: 1 min
Jimmy Kimmel u suzama: 'Nije bila namjera olako shvatiti smrt Charlieja Kirka, nije smiješno...'
Foto: Screenshot/

Nakon što je prošli tjedan suspendiran zbog komentara o ubojstvu Kirka, Jimmy Kimmel vratio se na male ekrane. Emisiju je otvorio govorom u kojem je spomenuo i Eriku Kirk te Donalda Trumpa

Jimmy Kimmel vratio se na male ekrane nakon što je prošlog tjedna suspendiran zbog komentara o ubojstvu Charlieja Kirka. Na samom početku emisije obratio se publici te vidno potresen poručio kako mu 'nikada nije bila namjera olako shvatiti' Kirkovu smrt. 

- Ne mislim da je išta smiješno u tome - rekao je te dodao kako mu nije bila namjera 'okriviti bilo koju specifičnu skupinu za djela očito duboko poremećene osobe'. 

- To je zapravo bila suprotnost onome što sam pokušavao reći - dodao je. 

Podsjetimo, televizijska mreža ABC suspendirala je Jimmyja Kimmela nakon prijetnje Trumpova šefa savezne agencije za komunikacije. Razlog? Kimmelov komentar na ubojstvo desničara i aktivista Charlieja Kirka, bliskog Donaldu Trumpu. Kimmel je u emisiji rekao da 'MAGA banda očajnički pokušava karakterizirati ovog klinca koji je ubio Charlieja Kirka kao bilo što drugo osim jednog od njih i čini sve što može da izvuče političke poene iz toga'.

KRAJ NACIONALNE 'NOĆNE MORE' Jimmy Kimmel opet na malim ekranima: Pršte brojne reakcije
Jimmy Kimmel opet na malim ekranima: Pršte brojne reakcije

Kritizirao je i Trumpovu reakciju na smrt čovjeka kojeg je nazivao prijateljem. Prikazao je snimke na kojima Trump govori o izgradnji dvorane u Bijeloj kući dok prima izraze sućuti zbog Kirkove smrti.

Kimmel je u novoj epizodi svoje emisije emotivno govorio i o Kirkovoj udovici. Ona je, naime, na komemoraciji za Kirka rekla da oprašta ubojici svojeg supruga. Kimmel je to nazvao 'nesebičnim činom milosti... koji me duboko dirnuo'. No, o američkom predsjedniku Trumpu nije imao lijepe riječi. 

POTVRDIO JE DISNEY Nakon tjedan dana suspenzije zbog Charlieja Kirka: Jimmy Kimmel vratio se male ekrane
Nakon tjedan dana suspenzije zbog Charlieja Kirka: Jimmy Kimmel vratio se male ekrane

- Ovo nije način na koji odrasla osoba žali za ubojstvom nekoga koga naziva prijateljem. Ovako četverogodišnjak žali za zlatnom ribicom - rekao je o njemu. 

Sat vremena prije početka emisije, oglasio se i Donald Trump koji nije bio sretan što se Kimmel vraća na male ekrane. 

- Ne mogu vjerovati da je ABC Fake News vratio Jimmyju Kimmelu posao - objavio je na Truth Socialu. 

- ABC je javio Bijeloj kući da je njegov show otkazan! Nešto se dogodilo u međuvremenu jer je on publiku izgubio, a nikada nije imao talenta. Mislim da ćemo sada testirati ABC. Da vidimo kako će proći. Prošli su mi morali dati 16 milijuna dolara, a ovo mi se čini da bi moglo ispasti i lukrativnije - napisao je Trump. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
FOTO Reality sestre Barbara i Tina Šegetin danas žive drugi život: Povukle su se sa scene
ATRAKTIVNE RIJEČANKE

FOTO Reality sestre Barbara i Tina Šegetin danas žive drugi život: Povukle su se sa scene

Sestre Barbaru i Tinu Šegetin javnost je upoznala 2015. godine u realityju 'Big Brother'. Privukle su veliku pozornost zbog atraktivnog izgleda i nesvakidašnjih izjava, a danas imaju svoj salon ljepote i ne eksponiraju se previše u javnosti
Ervin iz Big Brothera danas je neprepoznatljiv! 'Malo tko ima 165 kilograma i ovako izgleda'
EVO KAKO SE MIJENJAO

Ervin iz Big Brothera danas je neprepoznatljiv! 'Malo tko ima 165 kilograma i ovako izgleda'

Prije 10 godina publika ga je gledala u reality showu u kojem je prvo ljubio Splićanku Steffani Banić, a Riječanka Barbara Šegetin nije mu uzvratila osjećaje
Šuput nazdravila godinama i razvodu, a sve oči bile na Šimi: Nikad neću zaboraviti ljubav
Fešta godine

Šuput nazdravila godinama i razvodu, a sve oči bile na Šimi: Nikad neću zaboraviti ljubav

Ako ste mislili da je Maja Šuput u nedjelju 'samo' proslavila svoj 46. rođendan u Botanistu, varate se. Tek je naknadno otkrila da njezin glamurozni tulum nije bio samo rođendanski, nego i razvodni. Da, dobro ste pročitali: 'Divorce & Birthday party'. Dok bi mnogi kraj braka dočekali u tišini i tuzi, Maja je sve pretvorila u feštu.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025