Monstrum Fritzl traži da ga sud pusti na slobodu! Njegova odvjetnica: On to zaslužuje...

Piše HINA,
Monstrum Fritzl traži da ga sud pusti na slobodu! Njegova odvjetnica: On to zaslužuje...
Regionalni sud u austrijskom gradu Kremsu potvrdio je za dpa u ponedjeljak da je Fritzlova odvjetnica Astrid Wagner predala zahtjev za prekidom izvršavanja zatvorske kazne.

Josef Fritzl, 90-godišnjak koji je 2009. osuđen jer desetljećima svoju kćer držao u zatočeništvu i silovao ju, ponovo je zatražio da ga se oslobodi od doživotne zatvorske kazne, javlja u ponedjeljak njemačka agencija dpa. Regionalni sud u austrijskom gradu Kremsu potvrdio je za dpa u ponedjeljak da je Fritzlova odvjetnica Astrid Wagner predala zahtjev za prekidom izvršavanja zatvorske kazne.

Odvjetnica je o zahtjevu ranije govorila u svom podcastu "Plaedoyer fuer Verbrecher" (Obrana za prijestupnike).

Tvrdila je da je Fritzl proveo preko 15 godina u zatvoru te da su ostvareni zakonski uvjeti za takav zahtjev.

"Mislim da i on zaslužuje ovu priliku", kazala je.

Međutim, očekuje da bi moglo proći određeno vrijeme prije nego što se to ostvari.

Fritzl je 1984. zaključao svoju 18-godišnju kćer u podrumu svoje kuće. Tijekom naredne 24 godine, više tisuća puta ju je silovao te mu je ona rodila sedmero djece. Jedno od njih je umrlo nedugo nakon rođenja. Njegova supruga, koja je živjela na prvom katu kuće s ostatkom obitelji, ničega od toga nije bila svjesna, prema vlastima.

Slučaj je otkriven 2008. te je dobio pažnju medija diljem svijeta.

Fritzl je u ožujku 2009. osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog ubojstva zanemarivanjem, silovanja, lišavanja slobode, prisile, ropstva i incesta. Fritzl je u zatvoru uzeo novo prezime.

Raniji zahtjev za puštanjem na slobodu je propao prošle godine.

Sud je kao razlog naveo visok stupanj opasnosti od ponavljanja kaznenih djela te manjak prijestupnikove spremnosti na život na slobodi.

