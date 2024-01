Monstrum koji je zatočio i godinama silovao vlastitu kćer, sada je proglašen bezopasnim

Austrijanac Josef Fritzl (90) u podrumu svoje kuće zlostavljao je i silovao svoju kćer od 1984. do 2008. godine, a s njom je dobio i nekoliko djece. Smatra se da je to jedan od gorih kriminalaca u poslijeratnoj povijesti Austrije.

On od 2009. godine služi doživotnu kaznu u zatvorskom sustavu za mentalno poremećene kriminalce. No, kako piše Kleine Zeitung, postavlja se pitanje hoće li tamo ostati do kraja života.

Pravosuđe je ovlastilo renomiranu forenzičku psihijatricu Heidi Kastner da pripremi izvješće o njegovom stanju. Kastner je zaključila da se Fritzl više ne može klasificirati kao opasan.

U lošem je fizičkom stanju, više se ne može kretati bez hodalice. Boluje i od teške demencije, piše Kastner, “što znači da se od njega više ne može očekivati ​​plansko djelovanjem te kao rezultat toga, više ne može počiniti nikakva kaznena djela”.

Premda je Fritzlova odvjetnica Astrid Wagner “čvrsto uvjerena” da bi on sada požalio zbog svojih postupaka, Kastner se ne slaže. Za sudsku psihijatricu su njegove fantazije, kao što su pripreme za vjenčanje svoje kćeri, samo pokušaji da zataška svoje zločine.

- U procesu sam ishođenja uvjetnog otpusta za njega. Ako molba bude odobrena, što pretpostavljam da će biti, htjela bih osigurati da dobije mjesto u domu za nemoćne osobe - kazala je odvjetnica Wagner.

Kleine Zeitung piše da bi se moglo teoretski dogoditi da će prijeći na odsluženje kazne van zatvora Krems-Stein, u običan zatvor. No, zbog lošeg zdravstvenog stanja, postavlja se pitanje koliko bi to bilo smisleno. Vjerojatnije je da će Fritzl ili biti odveden u zatvorsku ambulantu ili će biti prebačen u državni starački dom.