Zdravko Goranović (59) ubio je u Srbiji suprugu Mirjanu (55) i njihove kćeri Anastasiju (19) i Anabelu (15), zapalio kuću i objesio se. Kako piše Kurir, Zdravko je godinama maltretirao obitelj, a zadnjih je dana posebno bio bijesan jer mu se žena i djeca nisu javljale na telefon.

Kako Kurir saznaje, Goranović je do 24. prosinca bio u pritvoru zbog nasilja u obitelji, ali ga je tog dana Osnovni sud u Somboru pustio na slobodu. Izrekli su mu mjeru zabrane prilaska supruzi i kćerkama.

Iselili ga iz kuće zbog nasilja

- On je nakon što je izašao iz pritvora pokušavao stupiti u kontakt sa Mirjanom i djecom. Pet dana ih je neprestano zvao na telefon, ali mu se one nisu javljale, jer nisu htjele nikakav kontakt s njim, koji ih je čitavog života maltretirao. To je izgleda razbjesnilo Zdravka, koji je bio psihopatske naravi - kaže Kurirov izvor.

- Onda je on u srijedu ujutro došao do njihove kuće, iz koje je odlukom suda iseljen zbog nasilja. Ušao je kroz prozor, jer su valjda vrata bila zaključana - kaže izvor.

- Pretpostavlja se da ih je ubio na spavanju, jer u suprotnom bi se vjerojatno barem jedna žena spasila - kaže izvor.

- Mrtvu ženu i kćeri je dovukao do prizemlja, odnosno ulaznog hodnika i tu ih je spalio. Tri leša nađena su jedan pored drugog. Bila su spaljena do neprepoznatljivosti. Tijelo Zdravka Goranovića pronašli su u kući u plamenu na tavanu - kaže.

Sin preživio masakr

- Ruke su mu bile krvave, a u džepu je imao nož, zbog čega se pretpostavlja da se Mirjanu, Anastasiju i Anabelu zaklao. Nije još utvrđeno kako je izazvao požar, a ne isključuje se ni mogućnost da je aktivirao bombu u kući, koja je izazvala požar.

Susjedi su u šoku.

- Zdravko i Mirjana su razvedeni već četiri godine i sud je kuću dodijelio njoj i djeci, a on je zbog obiteljskog nasilje dobio zabranu prilaska i zatvor. Cijela obitelj je ugašena. Ostao je samo Zdravkom i Mirjanin sin, koji se oženio i na svu sreću ne živi tu. Da je bio u kući kojim slučajem, pomahnitali otac bi sigurno i njega ubio - kaže uzrujana susjeda.