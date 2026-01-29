Obavijesti

Monstrum zatočio i silovao ženu u Istri. Opljačkao i Slovenca

Piše HINA.,
Osumnjičenoga terete da je tijekom siječnja 2026., na istarskom području, počinio kazneno djelo silovanja, protupravnog oduzimanja slobode, prijetnje i nametljivog ponašanja, sve na štetu iste žrtve te kazneno djelo teške krađe na štetu slovenskog državljanin

Sudac istrage pulskog Županijskog suda odredio je istražni zatvor 35-godišnjaku osumnjičenom da je silovao i zatočio ženu, ali i počinio niz drugih teških kaznenih djela, izvijestilo je u Županijsko državno odvjetništvo.

Tužiteljstvo je izvijestilo da je nakon ispitivanja uhićenog 35-godišnjaka donijelo rješenje o provođenju istrage i zatražilo istražni zatvor.

Osumnjičenoga terete da je tijekom siječnja 2026., na istarskom području, počinio kazneno djelo silovanja, protupravnog oduzimanja slobode, prijetnje i nametljivog ponašanja, sve na štetu iste žrtve te kazneno djelo teške krađe na štetu slovenskog državljanina.

Državno odvjetništvo je zatražilo određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i mogućnosti ponavljanja kaznenih djela, a sudac istrage prihvatio je prijedlog i odredio pritvor po obje predložene osnove, izvijestilo je tužiteljstvo.

