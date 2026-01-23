Bivši britanski političar suprugu godinama silovao i drogirao: Sve je sada priznao na sudu

Bivši britanski konzervativni vijećnik priznao je krivnju za stravičan niz zločina, uključujući drogiranje i silovanje svoje bivše supruge tijekom razdoblja od 13 godina. Philip Young (49) pred sudom u Winchesteru priznao je 48 od 56 točaka optužnice, otkrivajući mračnu priču o zlostavljanju koje je njegova bivša supruga Joanne Young proživljavala od 2010. do 2023. godine, prenosi BBC.

Joanne Young, koja se odrekla zakonskog prava na anonimnost, hrabro je u sudnici slušala suprugovo priznanje, a podršku su joj pružale sestra i članica službe za pomoć svjedocima. Njezin slučaj šokirao je britansku javnost i povukao paralele s nekim od najgorih slučajeva seksualnog nasilja u Europi posljednjih godina.

Desetljeće horora i priznanje pred sudom

Philip Young, nekadašnji vijećnik Konzervativne stranke, priznao je krivnju za 11 točaka optužnice za silovanje, 11 točaka za davanje supstance s namjerom omamljivanja radi seksualnog čina, sedam točaka za napad penetracijom te četiri točke za seksualni napad. Tužiteljstvo je navelo kako je priznao i 14 točaka za voajerizam, uključujući optužbu da je svoju suprugu snimao "u najmanje 200 navrata", te jednu točku za objavljivanje opscenih članaka, pri čemu je njezine fotografije i snimke objavio "u najmanje 500 navrata".

Young se, međutim, izjasnio da nije kriv za tri točke koje ga terete za izradu nepristojnih slika djece, kao i za četiri točke posjedovanja ekstremnih pornografskih materijala, uključujući i one koje prikazuju činove koji ugrožavaju život. Za te će mu se optužbe suditi naknadno.

James Foster, specijalni tužitelj, izjavio je kako je tužiteljstvo u suradnji s policijom izgradilo "temeljit i uvjerljiv slučaj" koji je rezultirao Youngovim priznanjem desetaka teških kaznenih djela.

U zlostavljanje uključeno još pet muškaraca

Istraga, koju je policija opisala kao "složenu i opsežnu", otkrila je da Philip Young nije djelovao sam. Uz njega je optuženo još pet muškaraca u dobi od 31 do 61 godine za različita seksualna kaznena djela protiv Joanne Young. Četvorica su se na istom ročištu izjasnila da nisu krivi.

Norman Macksoni (47) tereti se za silovanje, Conner Sanderson Doyle (31) za seksualni napad penetracijom i seksualno dodirivanje, Richard Wilkins (61) za silovanje i seksualno dodirivanje, a Mohammed Hassan (37) za seksualno dodirivanje. Peti optuženik, Dean Hamilton (47), suočen je s optužbama za silovanje i seksualni napad, ali se još nije izjasnio o krivnji. Njima će suđenje započeti u listopadu ove godine.

Slučaj je izazvao zgražanje javnosti i podsjetio na slučaj Gisèle Pelicot u Francuskoj, gdje je suprug Dominique Pelicot godinama drogirao svoju ženu i pozivao desetke muškaraca da je siluju. Kao i Gisèle, Joanne Young odlučila se odreći anonimnosti kako bi podigla svijest o razmjerima seksualnog nasilja koje se događa iza zatvorenih vrata.

Glavni istražitelj, detektiv Geoff Smith, odao je priznanje žrtvi na njezinoj nevjerojatnoj hrabrosti.

​- Želim joj odati priznanje za njezinu nevjerojatnu hrabrost tijekom cijelog ovog procesa, a specijalizirani službenici nastavljaju joj pružati podršku.