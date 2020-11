Fakulteti su zatvoreni ve\u0107 dva tjedna, a od po\u010detka sljede\u0107eg isti slu\u010daj \u0107e biti sa \u0161kolama i vrti\u0107ima. Iznimke su roditelji koji rade primarna zanimanja poput lije\u010dnika, policije, vatrogasaca . Oni \u0107e imati mogu\u0107nost smjestiti djecu u vrti\u0107ku skrb.

Posjeta bolnicama nije mogu\u0107a uz iznimku ljudima koji su na smrtnoj postelji. Ograni\u010dene su i posjete stara\u010dkim domovima na najvi\u0161e jednog posjetitelja tjedno uz predod\u017ebu negativnog korona testa.

- Cilj nam je smanjiti broj oboljelih za najmanje 50 posto. U primjerima apsolutnog lockdowna pokazalo se da se broj zara\u017eenih smanjio za 60 do 70 posto. Mi smo progla\u0161enjem djelomi\u010dnog lockdowna prije dva tjedna smanjili porast broja novozara\u017eenih\u00a0 za 30 posto no, to nije dovoljno obzirom na na\u0161 bolni\u010dki kapacitet. Ove ekstremne mjere su potrebne kako bi smanjili apsolutni krah zdravstvenog sustava - rekao je Sebastian Kurz za 24 sata navode\u0107i primjer Izraela koji je istim mjerama smanjio dnevni broj novooboljelih s 9 tisu\u0107a na 2 tisu\u0107e.

Ministar zdravstva Rudolf Anschober\u00a0 je naglasio kako svi imaju pravo na intenzivnu skrb, radilo se o nekome tko je do\u017eivio infarkt, osobi stradaloj u prometnoj nesre\u0107i ili pacijentu zara\u017eenom koronom. Ina\u010de broj novo zara\u017eenih u Austriji je u zadnja 24 sata iznosio 9 586, a 53 osobe su preminule.\u00a0