'Moramo učiniti sve kako bismo u Hrvatskoj osigurali bolji život, pošteno društvo, mir, sigurnost'

Predsjednik države Zoran Milanović i predsjednik Sabora Gordan Jandroković uputili su božićnu čestitku. Milanović je naveo kako je Božić, blagdan koji svaki čovjek i svaka obitelj želi provesti i proslaviti u blagostanju i miru svoga doma, u radosti sa svojim bližnjima. Slavljenje Božića, nastavlja, daje nam priliku da pokažemo kako istinski ljubimo bližnjega svoga, ali isto tako da osvjedočimo svoju čovječnost i dobrotu. Hrvatski ljudi uvijek su bili spremni pomoći prijatelju, susjedu, pa i neznancu u potrebi, poručio je u čestitci.

- Uvjeren sam kako tu vrijednu osobinu kao zajednica, kao mali, ali ponosan narod, nismo izgubili. Nismo izgubili ni danas kada svijetom prevladavaju interesne i pohlepne vrijednosti koje su samo prikrivene lijepim željama i dobrim namjerama. Svijet u kojemu živimo postao je nesiguran, a budućnost neizvjesna. Iako ni na koji način nismo doprinijeli tome, i mi imamo razloga za brigu i tiče nas se. I zato, kao svoju najveću želju uoči Božića, izdvajam baš mir i sigurnost hrvatskih obitelji i domova - navodi Milanović.

Napominje kako mu j kao predsjedniku iznad svega stalo da svi hrvatski ljudi mogu sigurno i bezbrižno živjeti i raditi, podizati svoje obitelji i ne strepiti što će biti sutra.

- Činio sam i činit ću sve što mogu da tako i bude. Jednaku odgovornost imaju svi u Hrvatskoj kojima su građani povjerili vođenje države i nadam se kako ih neće iznevjeriti. Svima kojima su dobrobit i sigurnost hrvatskih ljudi na prvome mjestu, bit ću istinski suradnik i predsjednik. Moramo učiniti sve, mi sami, kako bismo osigurali bolji život u Hrvatskoj i pošteno društvo, a našoj Domovini mir i sigurnost. Naše brige malo koga zanimaju, zato budimo mudri i brinimo o sebi - ističe Milanović.

Nada se da će mir postati stvarnost za ljude i narode u Europi, ali i svijetu koji danas pate zbog ratova i nasilja. Siguran je kako za njih nema ljepše niti dobronamjernije želje uoči Božića.

Svim vjernicima u Hrvatskoj, sunarodnjacima u Bosni i Hercegovini i širom svijeta zaželio je sretan Božić i da ovaj blagdan doista bude najradosniji blagdan.

- Drage moje sugrađanke i sugrađani, Hrvatice i Hrvati u Domovini i svijetu, posebno vi u Bosni i Hercegovini, u nadi da će i sve vaše želje biti ostvarene, svima vam želim mirne i radosne božićne blagdane. Sretan vam Božić i sve najbolje u Novoj godini - zaključio je Milanović u čestitci.

I predsjednik Sabora Gordan Jandroković poželio je čestit i blagoslovljen Božić svim građankama i građanima, Hrvaticama i Hrvatima u domovini i svijetu.

- U samoj srži svetkovine Isusova rođenja poruke su vjere, ljubavi i nade, mira i obiteljske radosti. Ipak, umjesto božićnog veselja, ove godine taj blagdan u Hrvatskoj dočekujemo silno potreseni posljedicama pogubnoga napada u jednoj zagrebačkoj školi. Stoga je u našim mislima ovih dana, prije svih, obitelj tragično preminulog učenika. Neka im u njihovoj tuzi ovaj Božić donese utjehu i snagu da izdrže ove neizrecivo teške trenutke - započeo je Jandroković.

Navodi kako je svijet u kojem živimo sve nepredvidiviji, a nasilje, nažalost, dio globalne svakodnevice. Nad sudbinama brojnih ljudi, nastavlja, nadvijeni su oblaci neizvjesnosti i strepnje, tama rata.

- Takvo nam krhko i nestabilno okruženje donosi trajni poziv da zajednički tražimo rješenja koja mogu donijeti sigurniju sutrašnjicu za sve. Nama je kršćanima to ujedno i snažan poticaj na konkretniju solidarnost sa svima onima koji blagdansko veselje promatraju u neimaštini i strahu, u izolaciji i na društvenim marginama, koji trpe ili proživljavaju osobne tragedije. Upravo je Krist simbol pobjede svjetla nad tamom, onaj koji jača vjeru da će dobro u konačnici nadvladati zlo, koliko god se to ponekad činilo teškim ili neizglednim. Isticati tu poruku osobito je važno za sve one čija se nada danas koleba pod bremenom brige i nedaća - poručio je.

Svima je poželio da ovaj Božić u srca i domove diljem Hrvatske donese prijeko potrebni blagoslov mira te istinsku okrjepu duha.

- I neka u svima nama potakne vjeru i optimizam kako bismo, uz više uzajamnog razumijevanja i poštovanja, naš svijet činili pravednijim, skladnijim i mirnijim. Još jednom, svima vam želim čestit, blagoslovljen i miran Božić! - poručio je predsjednik Sabora.