Morao baciti 25 tona lubenica: Želim ostati u Slavoniji, ali...

Studiram na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Želim ostati, baviti se poljoprivredom, ali ako se ovako nastavi, teško će biti kruha. A samo želimo prodati svoje proizvode, kaže nam Antonio Gvozdić (20) iz općine Soljani pored Županje.

On je objavio nevjerojatni video kako su on i otac u utorak ujutro morali baciti 25 tona prvoklasnih lubenica na oranicu. Kao glazbenu podlogu za to je izabrao domoljubnu budnicu "Moja domovina". Umjesto ljepota Hrvatske, možete vidjeti brda lubenica koje će istrunuti zato što ih nema tko otkupiti.

- Prodali smo dosad u sezoni 50 tona lubenica. U ponedjeljak smo trebali isporučiti i ovih 25 tona, ali nam je otkupljivač otkazao. Nabavio je negdje jeftinije lubenice od naših. Iako se radi o prvoklasnoj robi, trgovci žele ponuditi što jeftinije proizvode, a iako je naša lubenica kvalitetnija, ne možemo konkurirati jeftinim uvozom - priča nam Antonio koji s ocem radi na OPG Marijan Gvozdić.

Objašnjava nam da su dosad prodavali lubenice po kunu kilogram, lani i po 40 lipa. Ali ova posljednja tura koju su morali uništiti jednostavno nije imala kupca ni po kojoj cijeni jer je otkazan otkup u zadnji tren. A lubenice su već stajale vani i kad nisu otkupljene, onda više nemaju gdje plasirati tu količinu pa su i lubenice izgubile kvalitetu. Problem je i što nemaju hladnjaču, a Antonio nam kaže da klaster poljoprivrednika u općini radi na tome. Onda valjda ovakve scene ne bi bile moguće jer bi se lubenice mogle sačuvati. Da ih podjeli nije imao kome u tolikim količinama, da ih vozi kroz selo i prodaje, opet se ne isplati jer stoji drugi posao. Osim četiri hektara zemlje pod lubenicama, imaju još 36 hektara na kojima njih četvero treba raditi jer žive od ratarstva.

Uz video je Antonio na kraju poručio:

"Čitajmo deklaracije. Kupujmo domaće proizvode. Jer je to jedini spas za hrvatsku poljoprivredu"