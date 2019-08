Morate u dućan? Evo kako se radi na blagdan Velike Gospe

U Zagrebu na blagdan Velike Gospe neće raditi niti jedan trgovački centar. Ni Arena centra ni Avenue Mall, zatvoren će biti i West Gate kao i City Centar East i West.

Neće raditi ni King Cross Jankomir, kao ni Importane Centar.

City Centar u Splitu radit će po redovnom radnom vremenu od 9 do 22 sata dok će trgovački centar Joker u Splitu biti zatvoren.

Supernova u Zagrebu neće raditi, ali zato Supernova u Zadru i Šibeniku hoće i to prema redovnom radnom vremenu, od 9 do 22 sat.

Supernove u Slavonskom Brodu, Sisku, Karlovcu, Koprivnici i Varaždinu također su zatvorene.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Većina poslovnica Lidla na Jadranu radit će redovno radno vrijeme, a one na kontinentu u manjim gradovima radit će uglavnom do 14 sati. U Zagrebu sve trgovina Lidla bit će otvorene do 18 ili do 21 sat.

Trgovine Kauflanda će također raditi, u većim gradovima redovno radno vrijeme, a u manjim do 14 odnosno 15 sati.

Na službenim stranicama objavljeno da će poslovnice Spara i Interspara imati uobičajeno blagdansko radno vrijeme.

Foto: Dalibor Urukalovic/PD/PIXSELL

Konzum, Tommy i Plodine radit će prema radnom vremenu za nedjelju.

Pevec neće raditi na blagdan Velike Gospe.

Tema: Hrvatska