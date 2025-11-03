Obavijesti

News

NAPETOSTI U SRBIJI

Majka poginuloga u padu nadstrešnice nastavlja štrajk. Vučić optužuje 'vanjski utjecaj'

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Foto: DJORDJE KOJADINOVIC/REUTERS

Dijana Hrka, pak, poručila je da "neće odustati" od štrajka i da očekuje "odgovor sa druge strane"

Dijana Hrka, majka mladića poginulog u padu nadstrešnice na kolodvoru u Novom Sadu, nastavila je u ponedjeljak štrajk glađu nakon noći provedene uz napetosti i provokacije pristaša predsjednika Srbije koji Hrku i građane koji je podržavaju optužuje da su organizirani izvana.

Štrajk glađu Hrka je najavila na komemorativnom skupu uz obljetnicu tragedije u Novom Sadu, a započela ga je u nedjelju zahtijevajući istinu i odgovornost vlasti za pad nadstrešnice novosadskog željezničkog kolodvora, u kojemu je 1. studenog 2024. nastradao njezin sin i još 15, pretežno mladih ljudi.

Među njezinim zahtjevima su također puštanje na slobodu svih studenata uhićenih tijekom višemjesečnih prosvjeda i raspisivanje izvanrednih izbora.

Uz Dijanu Hrku se tijekom dana u večeri okupilo mnoštvo građana, studenata i aktivista pružajući joj podršku, ali je - neuobičajeno za prethodne dane - u šatorsko naselje, znano kao "Ćacilend", za kratko vrijeme pristiglo na stotine pristaša srbijanskog predsjednika, provocirajući i puštajući narodnu i domoljubnu glazbu, a povremeno i četničke pjesme.

Dvije skupine razdvajale su jake snage policije koja nije reagirala u incidentnim situacijama kada su se skupine uzajamno gađale plastičnim bocama s vodom, dok su ispaljivana pirotehnička sredstva i kad je prema građanima nekolicina osoba iz kampa - koji je već mjesecima ispred parlamenta i u parku ispred Vučićeva ureda - bacala "topovske udare".

Policija je, pak, u priopćenju oko ponoći za incidente optužila građene koji su došli podržati Hrku ustvrdivši da su oni "organizirana skupina sudionika neprijavljenog skupa" koja je "napala je građane koji su se nalazili na prijavljenom javnom skupu".

U priopćenju objavljenom u noći na ponedjeljak MUP je rekao da je privedeno 37 osoba koje su "sudjelovale u narušavanju javnog reda i mira i izazivanju incidenata" tijekom "neprijavljenog iskupa" ispred Skupštine Srbije.

Među uhićenima je i nekadašnji košarkaški reprezentativac i aktivist koji usrdno podržava studentski pokret Vladimir Štimac, a snimke njegova uhićenja, dok ga nekoliko policajca u civilu obara na asfalt, emitirane su na društvenim mrežama. Štimca se, navodno, tereti za "poticanje na rušenje ustavnog poretka".

Akademski krizni centar priopćio je u ponedjeljak da je tijekom noći primio pozive za pomoć u 22 slučaja privođenja studenata. Posebno zabrinjava to što su se privođenja događala u okolnim ulicama u blizini prosvjeda, van glavnog toka okupljanja, navedeno je u priopćenju.

Vučić je u nedjelju navečer optužio protuvladine prosvjednike da su u kontaktu s vanjskim faktorom i da je okupljanje ispred Skupštine Srbije i Pionirskog parka "očekivano i nije iznenađenje" jer su "pratili kontakte" onih koji žele izazvati kaos u zemlji.

On je za dvije privatne kabelske televizije koje ga podržavaju ustvrdio kako su "ti koji organiziraju te štrajkove i ostala čuda  u neposrednom kontaktu s više dužnosnika američkog veleposlanstva".

Dijana Hrka, pak, poručila je da "neće odustati" od štrajka i da očekuje "odgovor sa druge strane".

"Ostajem ovdje, do ispunjenja zahtjeva, ovo je sad moja kuća. Da li ću otići na nogama ili u bolničkoj postelji - to ovisi o ovoj gospodi tamo", rekla je Hrka.

Uz nju je i u ponedjeljak ujutro bilo nekoliko desetaka građana koji je podržavaju, dok se u šatorskom naselju Vučićevih pristaša može vidjeti tek nekoliko ljudi. 

