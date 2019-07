More izbacilo bocu s porukom majke curice ubijene u napadu

Staklena boca s porukom isplivala je na plažu u regiji Salento na jugu Italije, a među kamenjem ju je pronašao lokalni čistač. On je odmah kontaktirao medije koji su Talijanima objavili i dirljivi sadržaj poruke koja se nalazila u boci.

- Tvoja odsutnost je bol u srcu koja nikad ne prestaje. U trenutku kad si umrla moje se srce slomilo popola: jedan je dio srca prepun tuge, a drugi je umro s tobom, stoji u poruci koja se nalazila u boci.

Just found a message in a bottle on the Italian coasts of Puglia, thrown in the sea two years ago after the tragic terroristic attack in Manchester 22.05.2017 by Sorrell

Leczkowski's mother. A photo of the girl, a pray and a bracelet.

Rest in peace💙#Manchester