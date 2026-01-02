Iskusni moreplovac: 'Dao sam sve od sebe, nisam mu mogao pomoći. Jedva sam se ja vratio'

Muškarca iz BiH jaki valovi povukli su u more u petak prijepodne dok se s obitelji fotografirao na stijenama kupališta Buža, podno dubrovačkih zidina. Potraga je odmah pokrenuta, ali otežavali su je jako jugo i valovi koji su bili viši od pet metara.

- Tijelo je locirano oko 400 metara ispred vale od Pila. Već smo prije došli do njega i tad nije pokazivao znakove života. Nakon višekratnih pokušaja, spasioci su u 13.35 sati uspjeli tijelo izvući iz mora - kazao je lučki kapetan Mato Kekez za Dubrovački dnevnik.

Okolnosti tragedije bit će utvrđene daljnjim postupanjem nadležnih službi. U akciji izvlačenja sudjelovali su brodica Lučke kapetanije, tri djelatnika pomorske granične policije, dva vatrogasca i ronilac. Iako su se pojavile informacije da je akcija obustavljena zbog lošeg vremena, spasioci niti u jednom trenutku nisu odustali.

Na početku akcije među prvima je u pomoć priskočio Dubrovčanin Dominko Radić.

- Dao sam sve od sebe i prvi put u životu da nisam nikog izvukao, eto - rekao je Radić.

Malo poslije 11 sati dobio je dojavu da je čovjek upao u more. Bio je na Stradunu i odmah krenuo u svoj brod kako bi pomogao u spašavanju.

- More je bilo toliko jako i uzburkano da ni policija nije mogla izaći svojim plovilima. Poslije je uspjela brodom za hitne intervencije izaći Kapetanija. Tražio sam oko sat vremena, sve dok mi jedan veliki val nije razbio cijelu provu. Pronašao sam cipelu, komad zelene boje i hlače. Njegova žena i sinovi čekali su u vozilu Hitne pomoći te su potvrdili da sve što sam pronašao pripada nesretnome muškarcu - kazao je Dominko Radić navodeći kako je sreća što valovi nisu u more povukli i dva dječaka koji su bili s njim. Situacija spašavanja bila je takva da je Dominko riskirao i svoj život.

- Svi koji su gledali sa zidina mislili su da ni meni nema spasa. U moj brod ulilo se više od 100 litara mora, jedva sam se vratio u luku. U životu sam spasio mnogo ljudi, ali danas, nažalost, nisam mogao pomoći. Zvao sam helikopter, ali ni on nije mogao uzletjeti nego je stigao tek malo nakon 15 sati - govori nam Radić.

Unatoč tragediji, samo koji sat nakon što su muškarca iz BiH valovi povukli u more, na isto mjesto dolazili su novi turisti, a cilj im je bio ovjekovječiti trenutak, ali pri tome gotovo da nitko od njih nije obraćao pozornost, ili su bili potpuno nesvjesni opasnosti koje vrebaju tijekom lošeg vremena.

- Ljudima je to atrakcija, ali nisu svjesni opasnosti. Misle da su to valovi koji će ih eventualno smočiti, ali to je sila - govori nam Dubrovčanin.

Inače, Radić, koji se bez razmišljanja uključio u akciju spašavanja, riskirajući i svoj život, umirovljeni je dočasnik Hrvatske ratne mornarice, a do sada je iz mora spasio 35 života, za što je nagrađen mnogim priznanjima. Među ostalim Plavom vrpcom Vjesnika. Nakon što je oglasio da kupuje rabljenu barku, kao simbolična zahvala čovjeku koji spašava ljudske živote, dobio je barku na dar.

- Gospar Dominko je općepoznat u gradu i njegov rad, ovo što on čini, je neprocjenjivo. Ponukan time, imao sam potrebu da mu regalam barku za ovo što on radi. Vrlo rijetko je koristim, pa sam pretpostavio da će na ovaj način dalje ploviti i doprinositi svima koje će Dominko spašavati. Nadam se da će ih biti što manje - kazao je Nikša Radičević za HRT.

- Ne postoje riječi zahvale. Tko bi to napravio? Nitko - kazao je Dominko, čija je barka uvijek spremna, a jedino što treba jest upaliti motor, sakupiti HGSS-ovce i odraditi posao.

- Ovako možeš ukrcati 10 ljudi, neće se ona pomaknuti. Ovo je do kraja života, služit će svrsi. Krstit će je moj kum don Slavko i zvat će se Prevlaka - izjavio je Dominko samo koji dan prije kraja 2025. godine.