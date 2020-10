Svjedočanstva iz bolnice užasa: 'Po hodnicima hodaju štakori i žohari, a ljudi umiru, gladuju...'

Sve je više ispovijesti ljudi koji su svjedočili na što sliči i kako funkcionira COVID bolnica KB Dubrava, a liječnici kažu da će im svima, nakon što prođe ova kriza, trebati psihološka pomoć

<p>U bolnici KB Dubrava nema lijekova i nema hrane, u danima kad ima hrane, ona dolazi u raznim intervalima, ponekad doručak u 8, ponekad u podne, ali događa se da ne dođu ni doručak ni ručak. I ne bi došlo ništa taj dan da članovi obitelji ne rade frku i da doktori koji se brinu o njima ne čine sve što je u njihovoj moći da poprave situaciju. </p><p>Navodi to u šokantnom anonimnom pismu žena čiji se član obitelji liječio u KB-u Dubrava, transformiranoj u COVID bolnicu. Nakon potresnog pisma liječnice te COVID bolnice, u kojemu je javno ogoljela (ne)funkcioniranje bolnice i nehumane uvjete koji u njoj vladaju, šokantna svjedočanstva se ne prestaju nizati.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Nove, strože mjere u Hrvatskoj</strong></p><p>- Unutar COVID bolnice u teškoj izolaciji, gdje sve osoblje hoda kao u filmu ‘Outbreak’, nema majmuna koji širi zarazu, ali zato sa stropova padaju bube, a po podu trče žohari i štakori, i to nije nikakvo preuveličavanje, nego stvarno stanje. Pacijenti imaju različite oblike COVID-a, a nitko ne nosi masku jer maski nema. Hoće li netko razviti teži oblik bolesti sam od sebe ili će ga zaraziti susjed na krevetu do, to se nitko ne pita - navodi žena dalje u pismu. </p><p>- Na stotinjak pacijenata nalaze se dva toaleta, od kojih je jedan potrgan. I onda jedno jutro krenete na toalet, a pred vratima na podu, umotan u najlon, leži mrtav čovjek. Nasred odjela... U COVID bolnici. U KB-u Dubrava! Tamo leži oko 250 ljudi, ljudi koji imaju svoje obitelji, obitelji koje svaki dan prolaze ovo isto što i ja te čiji najdraži pričaju istu priču koju ja sad vama pišem - napisala je žena i istaknula kako je nemoguće dobiti informacije o pacijentima na brojeve telefona na koje se nitko ne javlja.</p><p>O iznimno lošoj situaciji svjedoči i žena čija je majka bila pacijentica KB-a Dubrava.</p><p>- Moja majka je pacijentica u KB-u Dubrava, završila je tamo zbog korone. Tamo je već četiri dana s tim da mi ne možemo dobiti nikakve informacije službenim putem, a ono što sam ja dobila iz privatnih izvora, to je prestrašno i za pacijente i za doktore. Ni djelatnici ni pacijenti nemaju što jesti, nemaju normalno organizirani sanitarni čvor, sestre padaju s nogu, svi borave u istim prostorijama. Ti ljudi koji tamo leže, i da dobiju obrok, ne mogu ga sami jesti, a nema ih tko nahraniti jer je premalo ljudi - opisuje nam zgrožena žena, koja je i sama liječnica po struci.</p><p>Mislim da su svi u prestrašnom položaju, počevši od toga da su respiratorni bolesnici smješteni u podrumu u kojem nema normalne ventilacije. Gdje su oni smješteni nema sanitarnih čvorova nego jedan toalet, koji je Bogu iza nogu, skroz otraga. Ja ovo ne bih znala da nije moja mama ondje završila. Uporno ne mogu dobiti nikoga od kolega da mi kao članu obitelji kaže što mi je s mamom, vjerojatno postoji razlog zbog kojeg ne mogu govoriti, kaže doktorica i dodaje:</p><p>- Ne mogu se pomiriti s tim da je naše zdravstvo toliko neorganizirano i loše, ne samo za pacijente nego i za sve koji ondje rade. Mislim da će svi oni trebati psihološku pomoć kad sve to završi, ako prežive - završila je pismo ova liječnica. A liječnica, od čijeg je javnog anonimnog pisma sve krenulo, prva je upozorila na to da bolesnici ne dobivaju obrok. Navela je i primjer čovjeka kojem je zbog gladi pala razina šećera u krvi.</p><p>- Bolesnik koji je psihoorganski promijenjen u dobi od 82 godine je, nakon što nije dobio ručak, ustao i sam hodao po odjelu te je, samo zahvaljujući tehničaru, spriječen njegov pad. Bolesniku je izmjeren GUK 3,8. Smatram da nisam odgovorna za potencijalno nastalu ugrozu bolesnika i loš ishod liječenja uzrokovan neadekvatnom prehranom bolesnika, na koju ne mogu utjecati, niti osjećam da moji individualni apeli nadležnim službama rješavaju ovaj problem na svakodnevnoj razini - napisala je liječnica. </p><p>U šokantnom je pismu istaknula kako, zbog nedostatka lijekova, pacijentima s karcinomom umjesto morfija daje Lupocet 500 mg jer je u tom trenutku to bio jedini dostupni analgetik. Istaknula je i da nedostaje sapuna, ručnika za ruke, tuševa i sanitarnih čvorova.</p><p>- Bolesnica u dobi od 84 godine dovedena je iz mirovnog doma u pidžami, koja je nakon nekoliko dana skinuta s bolesnice jer je bila prljava i bolesnica je tijekom 72 sata provela gola u sobi s još tri bolesnika i tri bolesnice, izložena stalnim pogledima. Krevet navedene bolesnice nalazi se uz vrata sobe i tijekom dva dana su se kraj tih vrata izvodili radovi gradnje novih vrata prema objektu B, te je bolesnica neprestano bila izložena vanjskoj temperaturi. Više od 20 telefonskih poziva sam uputila da se bolesnici omogući donirana majica i deka, međutim bolesnica je to dobila 4. dan hospitalizacije. Kao i u navedenim slučajevima, smatram da posljedice toga nisu moja pravno medicinska odgovornost - navela je liječnica. </p><p>Istaknula je kako prilikom preseljenja bolesnice srednje životne dobi nije bila dostupna boca s prijenosnim kisikom jer je bio potrošen, te su je preselili bez kisika i respiratorno ugroženu. Traumatično iskustvo pri zbrinjavanju pacijenata javno je, naravno anonimno, podijelila i medicinska sestra koja je prisiljena, zbog nedostatka osoblja, dobro odvagnuti prioritete.</p><p>- Zamislite kako je sestri koja je odabrala pomoći i koja mora okrenuti glavu na vapaj žene za gutljajem vode, zbog pune pelene, jer, eto, ima prečeg posla. Jer nastavlja transfuziju da žena pokraj nje ne iskrvari. Možda odatle onaj bol u želucu, ne znam, nisam ga odabrala. Četiri sata traju kao četiri godine, a prolete kao četiri sekunde. Izlazimo iz kaosa, van, na zrak - povjerila je svoje iskustvo jedna od medicinskih sestara Covid bolnice u KB-u Dubrava. A da su sva ta napisana svjedočanstva istinita, potvrdili su nam jučer i neki liječnici koji su nas preklinjali da im ne otkrijemo identitet.</p><p>- Već je ranije ministar bio upozoren na ono što se u Dubravi zna - postoje određeni klanovi i jako narušeni međuljudski odnosi, koji su sad, kad su ljudi premoreni od posla, isplivali na površinu. Puno je sestara i liječnika otišlo iz te bolnice. U pomoć im stiže 30 sestara iz drugih bolnica u Zagrebu, a navodno će ih stići još 70, da ih u ispomoći bude ukupno stotinjak. Ima dovoljno hrane ovdje za pacijente, ima i lijekova, ali nema ljudi koji će na vrijeme sve to raspodijeliti. Sve je istina što piše u javno objavljenim pismima anonimne liječnice i sestre, kao i pacijenata - kazali su nam uz uvjet anonimnosti upućeni liječnici u KB-u Dubrava. </p><p>Ondje sad vlada zavjet šutnje, nitko se od njih ne usuđuje ništa javno reći, a na površinu su isplivali, kažu, svi loši međuljudski odnosi i borba različitih klanova. </p><p>- Nedostaje nas, osoblja, barem dvostruko od ovoga koliko nas ima. Situacija je posebno loša u respiracijskom centru, na kojem je danas 216 pacijenata. To nisu najteži Covid bolesnici, oni su u intenzivnom respiracijskom odjelu, gdje ih je sad 29, i svi su kreveti popunjeni - kažu nam liječnici. </p><p>Svih resursa sad je dovoljno, ali nema ljudi. Liječnici kažu kako je naprosto premalo osoblja na broj pacijenata. Od rodbine pacijenata doznajemo da se noću čuju jauci, medicinari ne stižu onima u bolovima na vrijeme dati lijekove, pa ljudi zapomažu, dozivaju osoblje, koje bi trebalo još najmanje toliko ruku da sve stigne.</p><p>- Takvo nešto u 21. stoljeću je nezamislivo! Kao da je ubožnica a ne moderna bolnica - kaže nam jedan medicinski tehničar. </p><p>- Ja bih rekla da stanje i nije toliko grozno, koliko je stvar bolje organizacije, da je ima. Od jedan do pet, na nekoj smo trojci, nije najgore što bi moglo biti. Samo je loša organizacija - rekla nam je u povjerenju jedna liječnica. Dugo im već kronično nedostaje medicinskih sestara i to je na Covid odjelu bolnice, zapravo najveći problem. Situacija je najlošija u respiracijskom centru.</p><p>- Svi mi po bolnicama Boga molimo da ne puknemo, jer više nije pitanje hoćemo li se i sami zaraziti, nego kad ćemo. Kad je situacija normalna, sve se nekako drži pod kontrolom, ali sad kad su ljudi premoreni - pucaju po šavovima, dramatično upozorava jedna liječnica.</p><p>Problem je, kažu upućeni, što nitko još ne zna kakav je plan za dalje ako se situacija, ne samo u Dubravi, nego posvuda, pogorša. </p><p>Nije poznato gdje će biti prebačeni drugi bolesnici iz Dubrave, kako riješiti taj problem, odnosno nije poznato u kojim će se drugim bolnicama u Zagrebu obavljati djelatnosti koje Dubrava još radi. </p><p>Postavlja se i pitanje tko će, koji liječnici i sestre, raditi primjerice u zagrebačkoj Areni, ako ona ubrzo bude aktivirana kao tercijarni centar. </p><p>Bit će nemoguće, kažu upućeni, povlačiti ljude iz manjih, općinskih i županijskih bolnica jer i tamo svi prenapregnuto rade. No nigdje se stanje ne čini tako očajno kao što je prema svemu sudeći u KB Dubrava.</p>