More u Stonu ponovno sigurno za kupanje: Nestalo onečišćenje bakterijom Escherichijom coli

More na plaži u Stonu ponovno je podobno za kupanje nakon što su dodatna ispitivanja potvrdila prestanak kratkotrajnog onečišćenja bakterijom Escherichia coli, izvijestili su u subotu iz Dubrovačko-neretvanske županije.

Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije obavio je 22. rujna deseti ciklus ispitivanja kakvoće mora te utvrdio da more na toj plaži ne udovoljava uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje zbog kratkotrajnog onečišćenja bakterijom Escherichia coli.

"Zavod je uzeo dodatne uzorke mora za kupanje 23. i 24. rujna. Rezultati tih ispitivanja udovoljili su uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje, što upućuje na prestanak kratkotrajnog onečišćenja", priopćili su iz Dubrovačko-neretvanske županije.

Uzorkovanje mora ponovit će se za sedam dana radi potvrde prestanka kratkotrajnog onečišćenja.