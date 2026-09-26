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DOZVOLJENO KUPANJE

More u Stonu ponovno sigurno za kupanje: Nestalo onečišćenje bakterijom Escherichijom coli

Piše HINA,
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More u Stonu ponovno sigurno za kupanje: Nestalo onečišćenje bakterijom Escherichijom coli
Ilustracija | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Dodatna ispitivanja pokazala su da kakvoća mora ponovno zadovoljava propisane uvjete. Uzorkovanje će se ponoviti za sedam dana radi konačne potvrde

More na plaži u Stonu ponovno je podobno za kupanje nakon što su dodatna ispitivanja potvrdila prestanak kratkotrajnog onečišćenja bakterijom Escherichia coli, izvijestili su u subotu iz Dubrovačko-neretvanske županije.

Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije obavio je 22. rujna deseti ciklus ispitivanja kakvoće mora te utvrdio da more na toj plaži ne udovoljava uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje zbog kratkotrajnog onečišćenja bakterijom Escherichia coli.

"Zavod je uzeo dodatne uzorke mora za kupanje 23. i 24. rujna. Rezultati tih ispitivanja udovoljili su uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje, što upućuje na prestanak kratkotrajnog onečišćenja", priopćili su iz Dubrovačko-neretvanske županije.

Uzorkovanje mora ponovit će se za sedam dana radi potvrde prestanka kratkotrajnog onečišćenja.

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