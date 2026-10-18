MORH ima plan: U dvije godine završiti gradnju tri broda koja su zapela zbog Debeljaka!

Hrvatska bi napokon mogla napraviti ono što je trebala učiniti mnogo ranije: uzeti nedovršene obalno-ophodne brodove iz ralja brodograđevnog stečaja i dovršiti ih vlastitim snagama. Plan koji se sad nazire u Splitu zvuči gotovo revolucionarno za državu koja je desetljećima uspijevala pretvoriti i najjednostavniji vojni posao u kombinaciju javne nabave, političkih obećanja i beskonačnih pravnih postupaka. MORH bi, prema informacijama kojima raspolažemo, nakon razrješenja pitanja koncesije i izlaska gazde Tomislava Debeljaka iz brodogradilišnog prostora, trebao organizirati dovršetak triju preostalih obalnih ophodnih brodova. Računica koja se spominje: stotinjak radnika i otprilike dvije godine rada.