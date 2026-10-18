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MORH ima plan: U dvije godine završiti gradnju tri broda koja su zapela zbog Debeljaka!

Piše ekspertni tim Expressa,
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MORH ima plan: U dvije godine završiti gradnju tri broda koja su zapela zbog Debeljaka!
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Anušićevo ministarstvp, nakon razrješenja pitanja koncesije i izlaska Debeljaka iz brodogradilišnog prostora, treba organizirati dovršetak triju preostalih obalnih ophodnih brodova na koje se čeka već deset godina

Hrvatska bi napokon mogla napraviti ono što je trebala učiniti mnogo ranije: uzeti nedovršene obalno-ophodne brodove iz ralja brodograđevnog stečaja i dovršiti ih vlastitim snagama. Plan koji se sad nazire u Splitu zvuči gotovo revolucionarno za državu koja je desetljećima uspijevala pretvoriti i najjednostavniji vojni posao u kombinaciju javne nabave, političkih obećanja i beskonačnih pravnih postupaka. MORH bi, prema informacijama kojima raspolažemo, nakon razrješenja pitanja koncesije i izlaska gazde Tomislava Debeljaka iz brodogradilišnog prostora, trebao organizirati dovršetak triju preostalih obalnih ophodnih brodova. Računica koja se spominje: stotinjak radnika i otprilike dvije godine rada.

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