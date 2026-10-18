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SUDAR KOD BUNDEKA

DRAMA U ZAGREBU Vatra nakon sudara zahvatila policijski auto! Policajci micali oružje i municiju

Piše Veronika Miloševski,
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DRAMA U ZAGREBU Vatra nakon sudara zahvatila policijski auto! Policajci micali oružje i municiju
Foto: Čitatelj 24sata
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Kako doznajemo, sudarili su se Toyota i policijska Škoda. Toyota se nakon sudara zapalila, a vatra se proširila i na policijski automobil. Vatrogasci su dobili dojavu u 3:38 sati

To je silaz s Mosta Slobode, prije križanja kod Hipodroma. Bilo je sve puno policije. Taman su ugasili aute kad sam došla. Zatvorili su cestu, rekla nam je čitateljica o teškoj nesreći kod Bundeka nešto prije 4 ujutro. 

Kako doznajemo, sudarili su se Toyota i policijska Škoda. Toyota se nakon sudara zapalila, a vatra se proširila i na policijski automobil. Vatrogasci su dobili dojavu u 3:38 sati. U policijskom autu je bilo oružje i streljivo pa su vatrogasci prilikom dojave upozoreni da pristupe s oprezom.

Do njihova dolaska policajci su uspjeli iz vozila izvaditi naoružanje i municiju pa nije bilo ugroze. Čim su stigli, odspojili su akumulatore i spriječili da se požar proširi.

U nesreći nitko nije stradao. 
 

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Komentari 13
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