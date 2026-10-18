DRAMA U ZAGREBU Vatra nakon sudara zahvatila policijski auto! Policajci micali oružje i municiju

To je silaz s Mosta Slobode, prije križanja kod Hipodroma. Bilo je sve puno policije. Taman su ugasili aute kad sam došla. Zatvorili su cestu, rekla nam je čitateljica o teškoj nesreći kod Bundeka nešto prije 4 ujutro.

Kako doznajemo, sudarili su se Toyota i policijska Škoda. Toyota se nakon sudara zapalila, a vatra se proširila i na policijski automobil. Vatrogasci su dobili dojavu u 3:38 sati. U policijskom autu je bilo oružje i streljivo pa su vatrogasci prilikom dojave upozoreni da pristupe s oprezom.

Do njihova dolaska policajci su uspjeli iz vozila izvaditi naoružanje i municiju pa nije bilo ugroze. Čim su stigli, odspojili su akumulatore i spriječili da se požar proširi.

U nesreći nitko nije stradao.

