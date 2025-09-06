Morski pas napao surfera, iz vode ga izvukli prijatelji, ali bilo je prekasno...

Surfer kojeg je napao veliki morski pas na plaži u Sydneyu umro je od zadobivenih ozljeda, priopćila je policija u subotu.

Riječ je o prvom takvom incidentu u više od tri i pol godine, zbog čega je zatvoreno nekoliko plaža.

Žrtva, čiji identitet još nije utvrđen, napadnuta je oko 100 m od obale dok je surfao s prijateljima neposredno nakon 10 sati ujutro na plaži Long Reef, sjeverno od glavnoga grada australske savezne države Novog Južnog Walesa, priopćila je policija.

Iz vode su ga izvukli drugi surferi, ali je izgubio previše krvi i umro je na mjestu događaja, rekao je policijski nadzornik John Duncan.

- Pretrpio je fatalne ozljede - rekao je Duncan iz jedinice Northern Beaches u Sydneyu na televizijskoj konferenciji za novinare.

Dva dijela daske za surfanje izvučena su i odnesena na pregled, dodala je policija.

Još nije bilo poznato kojoj vrsti pripada morski pas koji je surfera napao, zbog čega su zatvorene plaže u subotu, priopćile su vlasti.

Ovo je prvi smrtni slučaj u napadu morskog psa u najmnogoljudnijem gradu Australije otkako je plivač poginuo na plaži u veljači 2022., što je bila prva takva smrt u Sydneyu od 1963. godine.

U Australiji su se 2025. dogodila još tri smrtonosna napada morskih pasa, pokazuju podaci državnog operatera zoološkog vrta Taronga u Sydneyu. U ožujku je morski pas ubio surfera u plitkoj vodi na udaljenoj plaži u Zapadnoj Australiji.