Morski psi na Lošinju jako blizu obale! Stručnjak objasnio zašto i koja je vrsta: 'Nije to čudno'

Na otoku Lošinju čitatelj 24sata snimio je morske pse jako blizu obale.

Kako nam je potvrdio stručnjak Alen Soldo, riječ je o modrulju - najčešćoj vrsti morskog psa u Jadranu.

Dodaje i da nije neuobičajena pojava u ovo doba godine kada su temperature mora niže u usporedbi s pravim ljetnim temperaturama koje im i ne odgovaraju.

- Riječ je o modrulju, najčešćoj vrsti većeg morskog psa u Jadranu. Iako nekome može izgledati čudno da ga se vidi blizu obale, to nije neuobičajena pojava u ovo doba godine kada su temperature mora uz obalu još relativno niže u usporedbi s pravim ljetnim temperaturama koji im ne odgovaraju, pa ih se shodno tome rjeđe vidi u tome periodu - objasnio je Soldo.

Kako objašnjava drugi stručnjak Vladimir Onofri, modrulj u proljeće dolazi u plića područja rado koćenja mladih.