Moskva im se činila nadohvat ruke, a onda su se svi smrzli...

Operacija Tajfun - njemački napad na Moskvu započela je na današnji dan 1941. godine. To je bila divovska, krvava bitka kojom je uništen mit o 'nepobjedivosti njemačkog vojnika'. Ofenziva je krenula sa otprilike milijun vojnika, 1700 tenkova i 14000 topova. Njemački prodor odvijao se istom cestom kojom je i Napoleon napao Moskvu u svom pohodu na Rusiju 1812. godine.

U listopadu 1941., Moskva je bila udaljena svega 65 km i u to je vrijeme zavladala prava panika na Sovjetskoj strani, te je dio vlade SSSR-a evakuiran iz grada. Pred Nijemcima se iz Moskve povlačilo i dva milijuna ljudi. Rusi su bili uvjereni da će Nijemci ući u srce Moskve.

Foto: Profimedia Poster kojim se potiču Rusi da brane svoj glavni grad od njemačkih osvajača

No, tada su najprije počele padati jake jesenske kiše. Užasno loše ruske ceste pretvorile su se u blato. Kolone su kretale satima bez vidljivog pomaka. Tenkovi i topovi su bili napola u blatu i nikako ih se nije moglo izvući.

- Tenkovi su morali biti povučeni iz borbe da bi izvlačili topove i kamione s municijom iz blata. Nije bilo lanaca i spojnica potrebnih za takve poslove pa su transportni avioni Luftwaffe, prijeko potrebni za prijevoz drugog ratnog materijala, morali bacati trupama čeličnu užad i konopce. Kiše su počele sredinom listopada i, kako je kasnije pričao njemački general Heinz Guderain,'u toku sljedećih nekoliko tjedana carevalo je blato' - navodi William L. Shirer u svojoj knizi Uspon i pad Trećeg Reicha .

Doslovno zaglavili u blatu

General Günther Blumentritt, načelnik štaba Četvrte armije feldmaršala von Klugea, koja se nalazila u središtu borbi za Moskvu, veoma živo je opisao te nevolje:

Pješaci se kližu po blatu, a za vuču svakog topa potrebno je po nekoliko konjskih zaprega. Sva vozila na kotačima utonula su u glib do osovina. Čak i gusjeničari se jedva kreću. Ubrzo je veći dio naše teške artiljerije beznadno zaglavio u blatu..Nije teško zamisliti kakve je to napore zahtijevalo od naših već ionako izmorenih trupa.

Foto: Wikipedia



I upravo tada, kada nam je Moskva već gotovo bila na vidiku, sjećao se kasnije Blumentritt, raspoloženje komandanata i trupa počelo se mjenjati. Neprijateljski otpor je jačao, borbe su postajale sve žešće...

- Zima je bila na pragu a toploj odjeći ni traga. Daleko iza fronte počela se osjećati prisutnost prvih partizanskih jedinica u prostranim šumama i močvarama. Kolone vozila su municijom, hranom i odjećom sve češće su bile napadane iz zasjede - svjedočio je Blumentritt.

Početkom prosinca Nijemci su bili tako blizu grada, da su neki njemački zapovjednici mogli vidjeti moskovske zgrade kroz dalekozor.

Foto: Wikipedia

Međutim, temperature su tada padale na minus 20, pa čak, navodno, i do minus 50, što je onemogućilo korištenje vozila i dovelo do smrzavanja velikog broja Nijemaca. Zloglasna ruska zima ih je dotukla.

Battle of Moscow 1941 - Unlike the Germans, many Soviet soldiers were equipped with warm clothes and snow-white camouflage suits. The Soviets also had better access to supplies and reinforcements than the invaders. #WWII #WW2 #worldwar2 #worldwarII #battleofmoscow pic.twitter.com/9AI3qw6Zgx — Bringing History to Life (@BHLWWII) February 23, 2018

Guderain je napisao:

- Samo onaj tko je vidio beskrajna, snijegom prekrivena prostranstva Rusije u toku te za nas tragične zime i osjetio ledeni vjetar koji je neprestano brisao iznad njih zatrpavajući snijegom sve što mu se nađe na putu, samo onaj tko se satima i satima probijao kroz ničiju zemlju da bi se na kraju našao na nekom improviziranom zaklonu punom nedovoljno odjevenih, napola izgladnjelih ljudi i tko je, nasuprot tome,, vidio uhranjene toplo odjevene i odmorene Sibirce, dobro opremljene za zimsko ratovanje....samo on može ispravno suditi o događajima do kojih je došlo.

Foto: Wikipedia

Stigli Sibirci, svježi i spremni za borbu

Naime, maršal Georgij Žukov, najodlikovaniji vojnik u povijesti SSSR-a, daje nalog da se prebaci vojska s istoka. Transsibirskom željeznicom dolaze tzv. 'Sibirci' .Svježi i spremni za borbu a kako su inače djelovali u hladnijim stepama sjeverne Azije, bili su apsolutno naviknuti na zimske borbe. Na suprotnoj strani su ih čekali iscrpljeni i smrznuti njemački vojnici..

Foto: Profimedia / Knorring

Ipak, dok se studeni bližio kraju donoseći nove vijavice, piše Shirer u svom djelu, dok se temperatura nikad nije podizala iznad nule, Hitleru i većini njegovih generala se činilo da im je Moskva nadohvat ruke. Sjeverno, južno i zapadno od prijestoljnice njemačke armije su doprle na trideset do četrdeset kilometara do svog cilja. Za Hitlera, dok je zurio u kartu u svom glavnom stanu u dalekoj Istočnoj Pruskoj, taj posljednji korak nije predstavljao praktično nikakvu udaljenost. Njegove armije napredovale su su osam stotina kilometara, ostalo im je da prijeđu samo još trideset-četrdeset. 'još jedan konačni zamah' rekao je generalu Jodlu, ' i trijumfirat ćemo'.

This day in 1941, begin of the Battle of Moscow, which would result in the failure of the German Operation Barbarossa. #WW2 pic.twitter.com/919OnfKK8u — WWII Pictures (@WWIIpix) October 2, 2017

No njemački tenkovi i avioni jednostavno nisu bili zamišljeni za tako nemoguće uvjete i stajali su smrznuti.

Zabilježeno je čak 130.000 slučajeva smrzavanja njemačkih vojnika.

Foto: Profimedia / Dzhayranov

Poginulo skoro 2,5 milijuna ljudi

Prvi put je pod Moskvom zaustavljen Hitlerov Blitzkrieg i razbijen njegov san da će kao vihor prijeći preko Sovjetskog Saveza. Poraz je bio i prvi signal da će Njemačka izgubiti rat.

U toj krvavoj divovskoj bitci skoro 2,5 milijuna ljudi je poginulo, teško ranjeno ili zarobljeno - od toga 1,9 milijuna na sovjetskoj strani. No to Staljinu ionako nije bio problem. On je uvijek svoje vojnike ionako smatrao potrošnom robom.

Foto: IMDB

General Žukov nakon rata tražio da se procijene gubici Crvene armije u Moskvi. Kada su mu podaci dostavljeni, Žukov je povisio glas i rekao svom podčinjenom: "Sakrij to i ne pokazuj nikome!"

Andrew Nagorski u svojoj knjizi "The Greatest Battle" predstavlja opširan i detaljan prikaz ove bitke na osnovu dokumenata iz sovjetske arhive. On piše da su Staljinove ogromne strateške greške, neznanje i brutalnost zapravo omogućile njemačkim trupama da stignu u predgrađe Moskve i da ubiju i zarobe veliki broj pripadnika Crvene armije. Ali da je to prešućivano godinama, a sovjetski su se povjesničari radije bavili drugim slavnim bitkama...



Tema: History