Moskva: Maskirani agenti upali u redakciju Novaje Gazete

Moskva: Maskirani agenti upali u redakciju Novaje Gazete
Novinari ne znaju razlog pretrage, odvjetnicima zabranjen ulaz, vlasti tvrde da je riječ o istrazi zbog osobnih podataka

Neovisne ruske novine Novaja Gazeta u četvrtak su izvijestile da maskirani agenti sigurnosne službe pretražuju njihov moskovski ured u sklopu nespecificirane istrage. U objavi na Telegramu novine pišu da ne znaju koji je razlog te operacije i da njihovim odvjetnicima nije dopušten ulazak u zgradu. Državna novinska agencija RIA citirala je policijske dužnosnike koji su kazali da je pretraga povezana s istragom o nezakonitoj upotrebi osobnih podataka. Otkako je započela rat u Ukrajini 2022. Rusija je pooštrila zakone o cenzuri i povećala pritisak na neovisne medije.

U odvojenom događaju u četvrtak Vrhovni sud je presudio da je vodeća ruska skupina za ljudska prava, Memorijal, ekstremistički pokret, što otvara put kaznenom progonu svih koji je podržavaju, daju joj donacije ili dijele njezine materijale.

'MAĐARSKA IZDAJA' EU traži hitno objašnjenje zbog razgovora Mađarske i Rusije
EU traži hitno objašnjenje zbog razgovora Mađarske i Rusije

Novaja Gazeta jedan je od najpoznatijih ruskih istraživačkih medija. Njezin glavni urednik Dmitrij Muratov bio je sudobitnik Nobelove nagrade za mir 2021. godine, a nagradu je posvetio šestorici kolega novinara svojih novina, koji su ubijeni zbog svojega rada.

Muratov je 2023. godine evidentiran kao "strani agent", što je naziv kojim vlasti etiketiraju pojedince i organizacije za koje vjeruju da, uz potporu iz inozemstva, provode razne antiruske aktivnosti.

Komentari 0
USKOK podigao optužnicu protiv 20 Hrvata zbog krijumčarenja kokaina. Evo kako su operirali
RAZBILI NARKO KARTEL

USKOK podigao optužnicu protiv 20 Hrvata zbog krijumčarenja kokaina. Evo kako su operirali

Ukupno su planirali prokrijumčariti više od 2,5 tone marihuane, vrijedne gotovo 4,8 milijuna eura, od čega je prodano najmanje 1,7 tona
Izrael napada Bejrut, Iran je odbio zahtjev SAD-a, Trump o NATO-u: 'Ništa ne razumiju!'
IZ MINUTE U MINUTU

Izrael napada Bejrut, Iran je odbio zahtjev SAD-a, Trump o NATO-u: 'Ništa ne razumiju!'

Ušli smo u 41. dan rata u Iranu. SAD i Iran dogovorili su primirje, ali ono, kaže Trump ne uključuje Libanon. Izrael je u srijedu žestoko udario na Libanon, kažu da ciljaju pozicije Hezbollaha, puno je mrtvih u strašnim udarima...
Ovo je 'Pavlekov popis' s kojim je uhvaćen Eror? Na njemu su skijaši, članovi HOO-a, HRT-ovac
PAVLEK JE U KAZAHSTANU?!

Ovo je 'Pavlekov popis' s kojim je uhvaćen Eror? Na njemu su skijaši, članovi HOO-a, HRT-ovac

Na popisu su i glavni tajnik HOO-a Siniša Krajač, direktor ureda olimpijskog programa HO-a Damir Šegota i njegov sin, kao i Gordan Previšić, šef Skijališta Sljeme. Previšić negira primanje novca iz HSS-a.

