EU traži hitno objašnjenje zbog razgovora Mađarske i Rusije

Europska komisija u četvrtak je od Mađarske zatražila objašnjenje u „najkraćem mogućem roku” o njezinim telefonskim razgovorima s Rusijom o internim informacijama Europske unije. Konzorcij europskih medija objavio je da je mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto „izravnom linijom”, prvenstveno putem svog kolege Sergeja Lavrova, Moskvi dostavljao „strateške informacije o ključnim pitanjima” sa sastanaka u Bruxellesu. Mediji koji su u pitanju - The Insider, VSquare i Delfi – u drugom dijelu svoje istrage objavili su telefonski razgovor iz srpnja 2024. u kojem Szijjarto uvjerava Lavrova da će mu „odmah” proslijediti dokument o pregovorima o pristupanju Ukrajine u EU.

Ta izvješća potaknula su val kritika diljem Europe uoči parlamentarnih izbora koji se u nedjelju održavaju u Mađarskoj i na kojima nacionalistički premijer Viktor Orbán traži svoj peti mandat.

Ove su informacije „iznimno zabrinjavajuće” zbog „uznemirujuće mogućnosti da je vlada jedne države članice koordinirala svoje djelovanje s Rusijom, protiv sigurnosti i interesa Europske unije”, rekla je glasnogovornica Europske komisije Paula Pinho.

„Stoga je na vladi dotične države članice da pruži objašnjenje u najkraćem mogućem roku”, kazala je glasnogovornica, dodajući da će predsjednica Komisije Ursula von der Leyen o tome razgovarati s ostalim europskim čelnicima.

Francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noel Barrot u četvrtak je za radio France Inter oštro kritizirao mađarsku „izdaju”.

Szijjarto je nakon objave medija osudio strano „uplitanje” u izbornu kampanju u Mađarskoj, gdje se u nedjelju očekuju vrlo neizvjesni izbori.

Mađarski ministar to je rekao dan nakon što je Budimpeštu posjetio američki potpredsjednik J.D. Vance kako bi dao podršku Orbanu uoči izlaska na birališta.

Nazivajući slučaj „velikim skandalom”, Szijjarto je na Facebooku kritizirao „inozemne obavještajne službe zbog presretanja njegovih poziva”. Ocijenio je da je to uoči izbora učinjeno „u interesu Ukrajine”.