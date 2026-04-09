Obavijesti

News

'MAĐARSKA IZDAJA'

EU traži hitno objašnjenje zbog razgovora Mađarske i Rusije

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Alexander Nemenov

Bruxelles sumnja da su Moskvi dijeljene povjerljive informacije, kritike stižu i uoči ključnih izbora

Europska komisija u četvrtak je od Mađarske zatražila objašnjenje u „najkraćem mogućem roku” o njezinim telefonskim razgovorima s Rusijom o internim informacijama Europske unije. Konzorcij europskih medija objavio je da je mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto „izravnom linijom”, prvenstveno putem svog kolege Sergeja Lavrova, Moskvi dostavljao „strateške informacije o ključnim pitanjima” sa sastanaka u Bruxellesu.  Mediji koji su u pitanju - The Insider, VSquare i Delfi – u drugom dijelu svoje istrage objavili su telefonski razgovor iz srpnja 2024. u kojem Szijjarto uvjerava Lavrova da će mu „odmah” proslijediti dokument o pregovorima o pristupanju Ukrajine u EU.

Ta izvješća potaknula su val kritika diljem Europe uoči parlamentarnih izbora koji se u nedjelju održavaju u Mađarskoj i na kojima nacionalistički premijer Viktor Orbán traži svoj peti mandat.

MJESECIMA KRUŽE RUSKA 'AJKULA' KOD ENGLEZA Britanci otkrili tajnu Putinovu operaciju: Vidimo vas i pratimo!
RUSKA 'AJKULA' KOD ENGLEZA Britanci otkrili tajnu Putinovu operaciju: Vidimo vas i pratimo!

Ove su informacije „iznimno zabrinjavajuće” zbog „uznemirujuće mogućnosti da je vlada jedne države članice koordinirala svoje djelovanje s Rusijom, protiv sigurnosti i interesa Europske unije”, rekla je glasnogovornica Europske komisije Paula Pinho.

„Stoga je na vladi dotične države članice da pruži objašnjenje u najkraćem mogućem roku”, kazala je glasnogovornica, dodajući da će predsjednica Komisije Ursula von der Leyen o tome razgovarati s ostalim europskim čelnicima.

ŠIRE SE TEORIJE... Rusi u strahu od poniženja žele otkazati veliku vojnu paradu u Moskvi? Za sve krivi Ukrajinci...
Rusi u strahu od poniženja žele otkazati veliku vojnu paradu u Moskvi? Za sve krivi Ukrajinci...

Francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noel Barrot u četvrtak je za radio France Inter oštro kritizirao mađarsku „izdaju”.

Szijjarto je nakon objave medija osudio strano „uplitanje” u izbornu kampanju u Mađarskoj, gdje se u nedjelju očekuju vrlo neizvjesni izbori. 

Mađarski ministar to je rekao dan nakon što je Budimpeštu posjetio američki potpredsjednik J.D. Vance kako bi dao podršku Orbanu uoči izlaska na birališta. 

TKO JE POBJEDNIK U RATU? Bibi čupa kosu, Putin trlja ruke, a Xi na štihu: 'Rusija i Kina su dobili najviše u ovom sukobu'
Bibi čupa kosu, Putin trlja ruke, a Xi na štihu: 'Rusija i Kina su dobili najviše u ovom sukobu'

Nazivajući slučaj „velikim skandalom”, Szijjarto je na Facebooku kritizirao „inozemne obavještajne službe zbog presretanja njegovih poziva”. Ocijenio je da je to uoči izbora učinjeno „u interesu Ukrajine”. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
USKOK podigao optužnicu protiv 20 Hrvata zbog krijumčarenja kokaina. Evo kako su operirali
RAZBILI NARKO KARTEL

USKOK podigao optužnicu protiv 20 Hrvata zbog krijumčarenja kokaina. Evo kako su operirali

Ukupno su planirali prokrijumčariti više od 2,5 tone marihuane, vrijedne gotovo 4,8 milijuna eura, od čega je prodano najmanje 1,7 tona
Izrael napada Bejrut, Iran je odbio zahtjev SAD-a, Trump o NATO-u: 'Ništa ne razumiju!'
IZ MINUTE U MINUTU

Izrael napada Bejrut, Iran je odbio zahtjev SAD-a, Trump o NATO-u: 'Ništa ne razumiju!'

Ušli smo u 41. dan rata u Iranu. SAD i Iran dogovorili su primirje, ali ono, kaže Trump ne uključuje Libanon. Izrael je u srijedu žestoko udario na Libanon, kažu da ciljaju pozicije Hezbollaha, puno je mrtvih u strašnim udarima...
Ovo je 'Pavlekov popis' s kojim je uhvaćen Eror? Na njemu su skijaši, članovi HOO-a, HRT-ovac
PAVLEK JE U KAZAHSTANU?!

Ovo je 'Pavlekov popis' s kojim je uhvaćen Eror? Na njemu su skijaši, članovi HOO-a, HRT-ovac

Na popisu su i glavni tajnik HOO-a Siniša Krajač, direktor ureda olimpijskog programa HO-a Damir Šegota i njegov sin, kao i Gordan Previšić, šef Skijališta Sljeme. Previšić negira primanje novca iz HSS-a.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026