Obavijesti

News

Moskva o sankcijama za naftu: Naučili smo živjeti sa time, nastavit ćemo ih zaobilaziti

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Ramil Sitdikov

Rusija je u četvrtak umanjila značaj ponovnog uvođenja američkih sankcija protiv njene nafte, koje je Washington ranije ukinuo kako bi ublažio porast cijena energenta izazvanog ratom na Bliskom istoku, javlja AFP

"To je bilo predvidivo", kazao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov u odgovoru na pitanje AFP-a na dnevnoj konferencije za medije. "Godinama smo živjeli pod težinom sankcija ... Već smo naučili kako minimizirati njihov učinak. Nastavit ćemo to činiti", dodao je.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Moskva o sankcijama za naftu: Naučili smo živjeti sa time, nastavit ćemo ih zaobilaziti 01:56
Moskva o sankcijama za naftu: Naučili smo živjeti sa time, nastavit ćemo ih zaobilaziti | Video: 24sata/Reuters

Američki ministar financija Scott Bessent u srijedu je objavio da Sjedinjene Američke Države neće produžiti suspenziju sankcija protiv ruske nafte u tankerima na moru.

Sankcije su, kao i one uvedene protiv iranske nafte, suspendirane u ožujku kako bi se Rusiji i Iranu omogućilo da prodaju svoju sirovu naftu u nadi da će se ublažiti porast cijena nakon izbijanja sukoba na Bliskom istoku.

Washington je u utorak najavio da se izuzeće vezano za iransku naftu također neće produžiti.

Cilj sankcija je smanjiti ruske prihode od prodaje nafte kako bi se kaznilo Moskvu zbog njene invazije na Ukrajinu u veljači 2022. te smanjiti prihode Teherana zbog njegovog nuklearnog programa i financiranja oružanih skupina poput Hezbolaha u Libanonu, piše AFP.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026