"To je bilo predvidivo", kazao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov u odgovoru na pitanje AFP-a na dnevnoj konferencije za medije. "Godinama smo živjeli pod težinom sankcija ... Već smo naučili kako minimizirati njihov učinak. Nastavit ćemo to činiti", dodao je.

Moskva o sankcijama za naftu: Naučili smo živjeti sa time, nastavit ćemo ih zaobilaziti

Američki ministar financija Scott Bessent u srijedu je objavio da Sjedinjene Američke Države neće produžiti suspenziju sankcija protiv ruske nafte u tankerima na moru.

Sankcije su, kao i one uvedene protiv iranske nafte, suspendirane u ožujku kako bi se Rusiji i Iranu omogućilo da prodaju svoju sirovu naftu u nadi da će se ublažiti porast cijena nakon izbijanja sukoba na Bliskom istoku.

Hormuški tjesnac

Washington je u utorak najavio da se izuzeće vezano za iransku naftu također neće produžiti.

Cilj sankcija je smanjiti ruske prihode od prodaje nafte kako bi se kaznilo Moskvu zbog njene invazije na Ukrajinu u veljači 2022. te smanjiti prihode Teherana zbog njegovog nuklearnog programa i financiranja oružanih skupina poput Hezbolaha u Libanonu, piše AFP.