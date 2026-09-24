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BRANITELJI ĆE SE ŽALITI

Odobrili izručenje Ukrajinca osumnjičenog za napad na Sjeverni tok: Oglasila se obrana

Piše HINA,
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Odobrili izručenje Ukrajinca osumnjičenog za napad na Sjeverni tok: Oglasila se obrana
EKSKLUZIVNE FOTOGRAFIJE: U Puli uhićen Ukrajinac osumnjičen za napad na plinovod Sjeverni tok | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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U rješenju se navodi da će nakon što ono postane pravomoćno, Ministarstvo unutarnjih poslova predati Žuravlova nadležnim njemačkim tijelima.

Županijski sud u Puli odobrio je izručenje Njemačkoj ukrajinskog državljanina Volodimira Žuravlova koji je u Puli u kolovozu uhićen po europskom uhidbenom nalogu zbog sudjelovanja u napadu na baltički plinovod Sjeverni tok, potvrdili su u četvrtak njegovi odvjetnici i najavili žalbu.

Odluka o izručenju donesena je 18. rujna, a njegov odvjetnik Ljubo Pavasković Visković rekao je da će se žaliti na to rješenje. Rok za žalbu je tri dana od primitka rješenje kojeg, kako je rekao odvjetnik, još uvijek nije dobio.

U rješenju se navodi da će nakon što ono postane pravomoćno, Ministarstvo unutarnjih poslova predati Žuravlova nadležnim njemačkim tijelima.

Ukrajinac osumnjičen za napad na plinovod Sjeverni tok uhićen je 19. kolovoza u jutarnjim satima u turističkom objektu na području Pule, izvijestila je ranije policija, navevši da je europski uhidbeni nalog raspisao Savezni sud pravde u Karlsruheu (Savezna Republika Njemačka) radi vođenja kaznenog postupka.

ODGOĐENO ROČIŠTE Ukrajinca, koji je u Puli uhićen zbog napada na Sjeverni tok, u Njemačkoj terete za ratni zločin
Ukrajinca, koji je u Puli uhićen zbog napada na Sjeverni tok, u Njemačkoj terete za ratni zločin

Policija ga je uhitila u jednom hotelu na Verudeli gdje je boravio sa snimateljskom ekipom te je bio naveden kao član te ekipe, ali ne pod svojim pravim imenom. Tada se u Istri snimao film "Snake Island" u kojem je pulska obala "glumila“ lokaciju na Baltiku budući je radnja filma povezana sa stvarnim događajima sabotaže plinovoda u Baltičkom moru.

Osumnjičeni je školovani ronilac na dah, a navodno je bio dio diverzantske skupine koja je postavila eksploziv na plinovode Sjeverni tok 1 i Sjeverni tok 2 u blizini otoka Bornholma u rujnu 2022. godine. 

Njemačko savezno tužiteljstvo u kolovozu je izvijestilo da osumnjičenog tereti za zajedničko izazivanje eksplozija, protuustavnu sabotažu i uništavanje zgrada i objekata.

Ovo je drugi uhićeni osumnjičeni za napade na Sjeverni tok. Ured njemačkog saveznog javnog tužitelja podigao je 30. lipnja 2026. optužnicu protiv Serhiija K. pred sudom u Hamburgu.

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