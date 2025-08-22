Most: Bez keša nema slobode, spremni smo na referendum...

Saborski zastupnici Mosta Marin Miletić i Zvonimir Troskotu u petak su zatražili do Vlade da zakonski osigura građanima pravo plaćanja gotovinom, u protivnom su spremni krenuti s prikupljenjem potpisa građana za referendum.

''Tražimo od vladajućih da zagarantira hrvatskim građanima plaćanje gotovinom, da se to zakonski uredi. Ukoliko se to ne dogodi, mi u Mostu smo spremni potegnuti neke druge mjere i ići preme referendumu. Zajedno s narodom osigurat ćemo plaćanje gotovinom'', rekao je Miletić na konferenciji za medije u središnjici Mosta.

Plaćanje gotovinom mora biti alternativa digitalnom euru čije uvođenje planira Europska centralna banka, istaknuo je Miletić te naveo nekoliko primjera europskih zemalja koje su slično već učinile.

''Mađarska i Slovačka su uvele ustavnu zaštitu gotovine, Švicarska je na tom pragu. Švedska i Norveška, kompletno digitalizirane države u svakom pogledu, svojim su zakonima prislili trgovce da nikome ne mogu odbiti plaćanje kešom, gdje god da se nalazite'', kazao je.

Zastupnik Zvonimr Troksot ustvrdio da je uvođenje digitalnog eura korak prema kontroli potrošačkih aktivnost građana. ''Digitalni euro je programibilan, što u konačnici znači da morate potrošiti digitalne eure do određenog dana, inače ćete imati negativne kamate''.

Osim na potrošačke navike, Europske centralna banka putem digitalnog eura može utjecati i na investicije, dodao je Troskot.

''Postoji nešto što se zove 'prihvatljivi primatelj'. To znači da vi pomoću digitalnog eura možete isprogramirat da nitko ne može investirati u dionice Tesle zato jer postoji određeni geopolitički antagonizam između SAD-i EU i zato što Teslu vodi Elon Musk koji nije prihvatljiv Bruxellesu'', naglasio je Mostov zastupnik.

Most uskoro očekuju unutarstanački izbori na kojim će članovi izabrati novog predsjednika stranke, nakon Bože Petrova koji je vodi od osnutka.

''Ono što je važno jest da članovi Mosta razmisle i odluče u kojem smjeru treba ići. Ljevici je Bog rekao laku noć, ona nikad neće doći na vlast u Hrvatskoj. Za mene je šizofreno da mi surađuejemo s njiima, dakle s takvom ekipom ništa'', rekao je Miletić.

''Da se i planiram kandidirati, sigurno vam to ne bih rekao jer bih time povrijedio unutarnja tijela stranke, odnosno kada bi se takve stvari komunicirale, a da kandidature kao takve nisu predane unutar stranke'', poručio je Troskot.