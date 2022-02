Premijer Andrej Plenković je u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici predstavio mjere za ublažavanje rasta cijena plina i struje. Među njima su i smanjenje PDV-a, vaučeri te jednokratne naknade umirovljenicima.

Nakon predstavljanja, premijer je odgovarao i na novinarska pitanja, među kojima su se našla i ona o ministru Tomislavu Ćoriću. Naime, predsjednik Mosta, Božo Petrov, najavio je danas u Saboru kako će ta stranka pokrenuti opoziv protiv ministra i to zbog, kako tvrdi, upletenosti Ćorića u aferu vjetroelektrane, ali i zbog njegove nesposobnosti.

Podsjetimo, jedan od glavnih osumnjičenih u aferi vjetroelektrane Domagoj Validžić u svom iskazu USKOK-u optužio je ministra Tomislava Ćorića.

Validžić je bio pomoćnik u Ministarstvu zaštite okoliša i sumnjiče ga da je pogodovao investitorima u vjetropark Krš-Pađene, a navodno je istražiteljima rekao da je upravo Ćorić to tražio od njega.

O Mostu: To je rezime šake jada s kojima se mi politički borimo

Plenković je na pitanje da komentira najavu Mosta o opozivu poručio:

- U Hrvatskoj postoje politički akteri koji rade, spašavaju radna mjesta, ekonomiju, živote, osiguravaju cjepiva, i postoje oni koji ne rade ništa. Ništa. I čiji je jedini smisao izlaziti s inicijativama koje će biti odbijene, a ni sami ne dolaze najčešće na glasanje. Sve njihove inicijative završe na 30 ruku. Da na trepavicama stoje, do kraja mandata neće maknuti nikoga. Imaju instrumente, zato služi parlamentarna demokracija, i ići ćemo dalje. Zamislite vi koje je to licemjerstvo, nisu ponudili ništa. Ne nude apsolutno ništa - rekao je.

- Sad kad slijedi velika kriza koja je horizontalna, pogađa svakoga, mi dajemo lijek i za to. A ekipa dolazi s čime? Inicijativom za nepovjerenje. To je rezime šake jada s kojima se mi politički borimo. To je bit. Ovo je Vlada koja ima povjerenje i koja radi, a imate ovih koji ne rade ništa - rekao je Plenković.

'Smijali su se Zvonku, a vidi njih danas'

Osvrnuo se i na čelnika SDP-a, Peđu Grbina, koji je ranije u srijedu održao konferenciju za medije zbog navoda da, kao i Arsen Bauk, koristi sve povlastice političara, odnosno da više od 10 godina žive u Zagrebu s obiteljima, a nisu promijenili prebivalište i primaju naknadu za odvojeni život.

- On je napao Frku Petešića na Aktualnom satu, čovjeka koji radi kao pas. Bauk mu se smije, kaže da se od DORH-a treba provjeriti nekretnine. A vidi njih danas? Osim što pliva od Splita do Brača, uzima naknade. Da je iz HDZ-a, rastrgali bi ga! - rekao je.

Što se tiče izjave da je Ćorić upleten u aferu vjetroelektrane, Plenković je rekao da treba ispitati sve u vezi toga. Osvrnuo se i na Frku Petešića.

- Hajka, haranga, orkestrirana, namjerna, da bi se počinila politička šteta - rekao je Plenković, ponavljajući iste izraze koje je izrekao i na jučerašnjoj konferenciji za medije na kojoj je bio upitan o predstojniku svog Ureda.

- Njega je Milanović prozvao bandom! Milanović kaže da je Zvonko banda. Hoće li on sad izaći van i reći da je Bauk banda, da je Grbin banda? - rekao je.

Ćorić: 'Nisam nikome nikad naložio da učini nešto nedopušteno'

O vjetroleketrani oglasio se i Tomislav Ćorić.

- Projekt, dokumentacija je bila 2017. godine. Izazov je taj nasljeđen. Interpelacija Vlade na tu temu je već bila pokušana, znate ishod. Ono što želim istaknuti je činjenica da nikada u životu nisam nikome naložio da učini nešto nedopušteno. Istaknut ću još jednom i da sam u kontekstu ovog predmeta na raspolaganju svim tijelima. Potencijalne iskaze iz istrage ne mogu i ne želim komentirati. Uvijek sam spreman odgovarati gdje god je potrebno - rekao je.