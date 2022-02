Zakon o referendumu pokazuje da je institut referenduma mrtvo slovo na papiru. U 30 godina hrvatske samostalnosti samo je jedna referendumska inicijativa od strane građana, a to je referendum o braku, bila uspješna. Sve ostale nisu uspjele, dio zbog nedovoljno broja prikupljenih potpisa, dio što su bile pokradene od strane vladajućih, a dio jer je Ustavni sud određena pitanja proglasio neustavnima, poručio je predsjednik Suverenista Marijan Pavliček tijekom rasprave u Saboru o zahtjevu Mosta za raspisivanje referenduma kojim bi se ukinule Covid potvrde, a donošenje ključnih odluka prebacilo sa Stožera na Sabor.

Naime, Odbor za Ustav danas šalje Vladi zaključak kojim može i službeno početi s prebrojavanjem i kontrolom prikupljenih potpisa, ali zaključak prije toga mora proći plenarnu sjednicu Sabora. Oporba je vladajućima uputila kritike što nisu odredili rok u kojem bi Vlada trebala taj posao odraditi, ali i što su uopće taj posao prepustili Vladi, a ne Državnom izbornom povjerenstvu (DIP), kao neovisnom tijelu.

- Vjerojatno ove inicijative ne bi ni bilo da je Stožer bio vjerodostojan i savjestan u obavljanju svog posla u borbi protiv pandemije. Donosili su odluke koje su često bile kontradiktorne, kojima su pobijali sami sebe i često su bile politički motivirane, a ne epidemiološki opravdane - rekao je Pavliček podsjetivši kako su članovi Stožera i Vlade kršili vlastite odluke koje su donosili.

- Covid potvrde nisu polučile nikakav efekt i to je svima jasno. Dok se mi bavimo Covid potvrdama i Covidom, ljudi nam istovremeno umiru od drugih bolesti koje smo u potpunosti zanemarili. Nemojte se bojati naroda, narod vas je birao, dao vam povjerenje i sukladno postojećim zakonima zatražio referendum. Raspišite ga što prije - dodao je.

HDZ-ov Josip Đakić mu je uzvratio kako nitko nije pokrao prijašnje referendumske inicijative nego je Vlada utvrdila neautentičnost prikupljenih potpisa.

Bio HDZ u opoziciji ili vlasti uporno, sustavno i ustrajno ne želi pristupiti ustavnim promjenama u ovom području, istaknuo je predsjednik SDP-a Peđa Grbin. Govoreći o pandemiji, naglasio je kako je činjenica da Hrvatska ima najgore rezultate, pogotovo zadnjih nekoliko tjedana. Odgovornost za to, kao i za dolazak do ovih referendumskih inicijativa, dodaje, je na Vladi.

- A zašto? Zbog Vlade i Stožera. I činjenica je da je to izazvalo reakciju. I ne, gospodine Đakiću, nije odgovornost za neuspjeh borbe protiv Covida na strani opozicije nego na strani vladajućih. A neki iz opozicije su na tome pokušali prikupiti političke poene. Da li je to ispravno? Nije. Ali da li je njihova odgovornost usporediva s onima koji su svojim nedjelovanjem i neradom uspjeli Hrvatsku dovesti u ovu situaciju, da Bujević o smrtnim slučajevima govori kao brojkama i da smo ustvari oguglali na smrt? E tu ste nas, gospodo iz HDZ-a, vi doveli - poručio je.

SDP će podnijeti tri amandmana kojim će tražiti da potpise broji DIP, da se definira rok od 30 dana za prebrojavanje i kontrolu predanih potpisa te da se definira saborsko tijelo koje bi nadziralo provedbu kontrole potpisa.

- Znamo koji su mogući prigovori i problemi i kada bi se prihvatilo ove naše prijedloge oni bi u mnogočemu bili prevenirani ili uklonjeni. Najgore što se može dogoditi da sljedećih nekoliko godina slušamo kako je neki referendum ukraden, kao što slušamo oko onog "Narod odlučuje" - istaknuo je Arsen Bauk.

Đakić dobio tri opomene, skoro ga Jandroković izbacio van

Javio se Đakić prozvavši oporbu za odgovornost zbog velikog broja umrlih jer se nisu cijepili.

- Grbin je pozivao na cijepljenje, a danas kada brani oporbu čini mi se da je partija odlučila s Mostom sklopiti novi savez. Oporba je kriva što je došlo do niske razine procijepljenosti - govorio je Đakić pa dobio opomenu od predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića budući da se javio za povredu Poslovnika, a ustvari je replicirao SDP-ovcima.

No, Đakić nije prestajao govoriti pa je dobio i drugu opomenu.

- Toliko izgubljenih života zbog necijepljenih je striktno na oporbi - galamio je pa dobio i treću opomenu, kojom mu je Jandroković oduzeo pravo riječi.

Ali Đakić je svoju misao želio završiti pa mu je predsjednik Sabora zaprijetio izbacivanjem, ali je Đakić sam izašao iz sabornice.

Predsjednik Sabora ne zna prezime svoje stranačke kolegice

HDZ-ovke su stale u obranu kolegice Maje Grbe Bujević, bivše članice Stožera, a sada zastupnice, koju je Grbin spomenuo, a koje nema u sabornici. Pa je to učinio i Jandroković, ali joj nije znao prezime.

- Kolegica Buja Grbović, Grba, naša kolegica liječnica koja je u prvim danima pokazivala izraziti entuzijazam i jako puno radila na tome da se Covid zaustavi i vjerojatno spasila jako puno života i smatram da je neprimjereno to što je rekao Grbin - rekao je.

'Djeca u prvom razredu zna čitati brojke, zovite ih da vam pomognu'

Građani su jasno izrazili svoju volju, a vladajući odugovlače s kontrolom potpisa i raspisivanjem referenduma, poručio je šef Mosta Božo Petrov.

- Vama je nekih 410.000 ljudi reklo da žele referendum i sve što vi trebate napraviti, ako ih poštujete, jest tražiti način da im to što prije omogućite. A vi ne želite definirati ni rok prebrojavanja potpisa. Od koga se skrivate? Buljili vi u onaj OIB 13 dana ili jednu minutu, on će uvijek imati isti broj znamenaka. Dijete u prvom razredu osnovne škole zna čitati brojke, zovite njih da vam pomognu ako vi ne znate - poručio je naglasivši kako je najapsurdnije što vladajući govore da će odlučivati o čemu to građani smiju odlučivati na referendumu i da će to definirati u Ustavu.

- Ma tko ste vi? Pa u Ustavu vam stoji da vlast proizlazi iz naroda. Narod ima pravo donijeti odluku o čemu god želi. Tko ste vi? Što si vi umišljate? Što prije omogućite ljudima referendum, ne izvlačite se na rokove i proceduru. Ne budite licemjeri i farizeji, ako ste ljudima definirali rokove u kojima moraju skupiti potpise, definirajte si ga i sebi - istaknuo je.

Kao i SDP, Most će podnijeti amandman kojim Vladi daje rok od 30 dana za prebrojavanje i kontrolu predanih potpisa.

Mostov Nikola Grmoja zamjera ostatku oporbe, SDP-u i Možemo, što bi u budućnosti otežali raspisivanje referenduma definiranjem o kojim bi se pitanjima mogli prikupljati potpisi.

- Pozivam Grbina i Bauka, kao i Tomaševića i Benčićku, da izađu ispod Plenkovićeve suknje. Sakrili su se ispod suknje jednog autokrata, koji ne želi referendumsko izjašnjavanje građana i štite ovaj Stožer. Govore o referendumu kao neželjenom djetetu lošeg upravljanja ovom krizom, kao "evo, zato što ste se loše upravljali ovom krizom, dogodio nam se referendum." A što je referendum nešto loše - pita Grmoja i naglašava kako je SDP asistirao HDZ-u u prebacivanju ovlasti Stožeru.

'Obzirom da smo u Ministarstvu uprave imali jednog Lovru Kuščevića, jasno je da se puše i na hladno'

Predsjednik Kluba Domovinskog pokreta Stjepo Bartulica također zaziva da se Vladi postavi rok u kojem će obaviti prebrojavanje i kontrolu prikupljenih potpisa.

- Mi podržavamo ovu inicijativu i ne vidim razloga zašto građani ne bi imalo pravo reći svoje mišljenje. I Domovinski pokret je sudjelovao u tome, nije Most bio sam u ovoj proceduri, i nemojte ignorirati volju ljudi - istaknuo je.

Vesna Nađ je u ime Kluba Socijaldemokrata poručila vladajućima da konačno u drugo čitanje upute prijedlog novog Zakona o referendumu.

- Danas ne bi bilo spora niti oko rokova u kojem se trebaju predati potpisi predsjedniku Sabora niti u kojem roku bi ih Vlada trebala iskontrolirati. Imamo situaciju da HDZ sumnja da je Most na zakonit način prikupio dovoljan broj potpisa, a Most opet sumnja da će ih HDZ pokrasti. I predsjednik Republike upozorava na to. Krasne li države, gdje li je sada Đuro Glogoški, je li se za ovakvu državu borio? Predsjednik Sabora pak kaže da nije dobro da se nekoga unaprijed optužuje za krađu, točno je to, ali samo kada bi građani imali povjerenja u institucije javne vlasti i državne dužnosnike, etički integritet bi bio neupitan, ali budući da smo u Ministarstvu uprave imali jednog Lovru Kuščevića jasno je da se puše i na hladno - rekla je.