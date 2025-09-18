Reforme su nestale, a ideologija se vratila. Most danas naklapa o ZDS-u, o rodnoj ideologiji, seksualnom odgoju i pornićima kao da želi nadoknaditi ono što je propustio prije desetak godina.
Most htio biti protuteža HDZ-u, a sad ne vidi dalje od ideologije
Prije deset godina Most se nazivao reformističkom strankom. Želio je biti protuteža ideološkom HDZ-u pod Tomislavom Karamarkom i nudio je odmak od svjetonazorskog udara Željke Markić na tadašnju SDP-ovu vladu. Htjeli su biti pomiritelji zavađenih ideoloških tabora. A sad Most kao da ne vidi dalje od ideologije. Grčevito se hvata upravo onih tema za koje je nekad govorio da skreću pažnju s njihovih ključnih reformi. Pa tako Nikola Grmoja u svojoj kandidaturi za novog predsjednika Mosta ovih dana maše “kartama seksalicama” za koje tvrdi da ih Možemo! želi uvesti u zagrebačke osnovne škole.
