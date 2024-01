Most i Suverenisti: 'Plenković uništava naš narod, imamo proces zamjene stanovništva'

U Ustavu je hrvatska država definirana kao država hrvatskog naroda i nacionalnih manjina, naravno da mi poštujemo nacionalne manjine, ali mi ćemo se zalagati za državu u kojoj će se navijati za hrvatsku reprezentaciju, u kojoj će se njegovati kršćanstvo, u kojoj će u fokusu biti naš vlastiti narod. I ne pada mi na pamet nikome se ispričavati jer mi je u srcu najprije dobro hrvatskog naroda, poručio je za saborskom govornicom Mostov Marin Miletić obrušivši se na premijera Andreja Plenkovića i HDZ zbog uvoza strane radne snage i uništavanja našeg naroda.

- Za ovu državu se prolijevala krv, a Andreju Plenkoviću, koji nema nikakvu strategiju, u interesu je napuniti proračun pa ukida kvote. Imamo 140.000 stranih radnika, nitko nema ništa protiv njih, ali imam protiv toga da se uništava naš narod, naše radnike, da se ruši njihova cijena rada, protiv ilegalnog probijanja granica dok neki cijelo vrijeme romantizirano gledaju ovo društvo u kojem živimo i kao djeca cvijeća bacaju cvijeće - kazao je ponovivši kako Most brine o svom narodu dok "ovi na daljinski iz Bruxellesa" brinu samo za svoje džepove koje pune.

- Mi u Mostu intenzivno razgovaramo o strategiji kako vratiti naše iseljenike, kako zajedno stvoriti ljepšu i nekorumptivnu Hrvatsku, a oni gledaju samo kako napuniti proračun, otvaraju granice i ne razmišljaju što će biti s nama za 10-15 godina. Mi ispadamo babaroge, ali nećete, nećemo vam dopustiti da ne razmišljate o hrvatskom narodu - naglasio je.

Vladu je zbog istog kritizirao i šef Suverenista Marijan Pavliček.

- Hrvatska je, nažalost, jedna od rijetkih država koja ima više svojih sunarodnjaka izvan same države, ta brojka u zadnjih 10 godina kontinuirano raste, oko 400.000 mladih Hrvata je napustilo Hrvatsku i otišlo u zapadnoeuropske zemlje. Prema podacima njemačkog zavoda za statistiku, tamo je 450.000 ljudi koji imaju hrvatsko državljanstvo, kad dodamo Austriju i Švicarsku preko 800.000 Hrvata je samo u ove tri zemlje - kazao je pa naveo niz apsurda.

- Apsurdno je da država koja je jedna od rijetkih koja ima toliki broj iseljenika nema ministarstvo iseljeništva, demografije, da nema nikakvu demografsku strategiju. Imamo jedan državni Ured za demografiju i jedan za Hrvate izvan Hrvatske, nisu u stanju zadržati Hrvate ni ovdje, a kamoli privući nekoga da se vrati. U dvije godine otkako su najavili mjeru za samozapošljavanje vratilo se tek 298 Hrvata iz inozemstva, a istodobno smo u tom periodu uveli gotovo 500.000 stranih radnika - istaknuo je naglasivši kako je na snazi proces zamjene stanovništva.

- Još gori apsurd je da ima Hrvata koji bi se vratili, ali im naša birokracija to onemogućuje. Neki dan me zove poznanica, radi se o obitelji koja je prije sedam godina otišla u Njemačku, roditelji s troje djece od kojih bi se jedno sada vratilo u Hrvatsku, ali se mora nostrificirati diploma. I hajde što mora platiti 1100 eura za nostrifikaciju, dobila je odgovor o trajanju tog procesa od godinu i pol do dvije godine, a provjera dokumentacije još oko šest mjeseci. I onda mi želimo da nam se vrate naši iseljenici. Uvozimo Nepalce, a naši se ne mogu vratiti, sramota hrvatske države - poručio je.