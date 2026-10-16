Zastupnik Mosta u saborskoj raspravi kritizirao je kazne u korupcijskim slučajevima i poručio što bi stranka učinila kada bi preuzela vlast
MOST-ov Marin Miletić: Ako dođemo na vlast, sve ćemo politi benzinom i zapaliti!
Mostov zastupnik Marin Miletić oštro je kritizirao pravosuđe i korupciju tijekom saborske rasprave. Poručio je da bi njegova stranka, ako dođe na vlast, potpuno preuredila institucije, a za ljude koji su se teško ogriješili o državu predložio je radikalnu kaznu. Miletić je pritom iznio i tvrdnje o osobama povezanim s korupcijskim slučajevima. Rekao je da će Most, ako dođe na vlast, "sve politi benzinom i zapaliti, da bi nanovo gradili".
- Gdje vam je Pavlek, gdje je crna knjižica? Gdje vam je Beroš, čovjek koji je uzimao mito na zdravlju ljudi? Ima li što gnusnije od toga? – upitao je Miletić u saborskoj raspravi.
Zastupnik je komentirao i slučaj bivšeg šefa Hrvatskih cesta Josipa Škorića, koji je nakon nagodbe s USKOK-om zatvorsku kaznu od 11 mjeseci zamijenio radom za opće dobro. Prema Miletićevim riječima, Škorića u jednom postupku terete za primanje 130.000 eura mita, a u drugom za 40.000 eura. Spomenuo je i navode da je tražio kupnju automobila te primao druge iznose.
Miletić je taj slučaj usporedio sa ženom s riječkog područja koja je, prema njegovim riječima, ukrala dva paketa čokolade Ferrero i pet čokolada Milka. Tvrdio je da Državno odvjetništvo za nju traži deset mjeseci bezuvjetnog zatvora, dok je Škorić dobio kaznu zamijenjenu radom za opće dobro.
- Za tu ženu traže bezuvjetan zatvor, a njihovi pajdaši dobivaju godinu dana uvjetno rada za opće dobro. Pa jeste li vi ludi? – rekao je Miletić.
Govoreći o kaznama za teške slučajeve, zastupnik je predložio da se odgovorne javno objesi kao upozorenje drugima.
*uz korištenje AI-ja
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