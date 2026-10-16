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SPOMENUO I VJEŠANJE

MOST-ov Marin Miletić: Ako dođemo na vlast, sve ćemo politi benzinom i zapaliti!

Piše 24sata,
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MOST-ov Marin Miletić: Ako dođemo na vlast, sve ćemo politi benzinom i zapaliti!
Zagreb: Marin Miletić o temi "Nove nepravilnosti unutar HOO-a i zašto Dragan Primorac nije dobro rješenje za čelnika HOO-a?" | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Zastupnik Mosta u saborskoj raspravi kritizirao je kazne u korupcijskim slučajevima i poručio što bi stranka učinila kada bi preuzela vlast

Mostov zastupnik Marin Miletić oštro je kritizirao pravosuđe i korupciju tijekom saborske rasprave. Poručio je da bi njegova stranka, ako dođe na vlast, potpuno preuredila institucije, a za ljude koji su se teško ogriješili o državu predložio je radikalnu kaznu. Miletić je pritom iznio i tvrdnje o osobama povezanim s korupcijskim slučajevima. Rekao je da će Most, ako dođe na vlast, "sve politi benzinom i zapaliti, da bi nanovo gradili".

- Gdje vam je Pavlek, gdje je crna knjižica? Gdje vam je Beroš, čovjek koji je uzimao mito na zdravlju ljudi? Ima li što gnusnije od toga? – upitao je Miletić u saborskoj raspravi.

Zastupnik je komentirao i slučaj bivšeg šefa Hrvatskih cesta Josipa Škorića, koji je nakon nagodbe s USKOK-om zatvorsku kaznu od 11 mjeseci zamijenio radom za opće dobro. Prema Miletićevim riječima, Škorića u jednom postupku terete za primanje 130.000 eura mita, a u drugom za 40.000 eura. Spomenuo je i navode da je tražio kupnju automobila te primao druge iznose.

Miletić je taj slučaj usporedio sa ženom s riječkog područja koja je, prema njegovim riječima, ukrala dva paketa čokolade Ferrero i pet čokolada Milka. Tvrdio je da Državno odvjetništvo za nju traži deset mjeseci bezuvjetnog zatvora, dok je Škorić dobio kaznu zamijenjenu radom za opće dobro.

- Za tu ženu traže bezuvjetan zatvor, a njihovi pajdaši dobivaju godinu dana uvjetno rada za opće dobro. Pa jeste li vi ludi? – rekao je Miletić.

Govoreći o kaznama za teške slučajeve, zastupnik je predložio da se odgovorne javno objesi kao upozorenje drugima.

*uz korištenje AI-ja

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