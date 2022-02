"Klub Mosta inicirao je sastanak oporbe kako bismo raspravili određene prijedloge za interpelaciju o pitanju energetike”, izjavio je nakon sastanka u Hrvatskom saboru Zvonimir Troskot dodavši da je puno prijedloga te da još nisu donijeli konačni zaključak.

Svaki saborski klub dao je svoje viđenje kratkoročnih ali i dugoročnih mjera koje bi trebale ublažiti inflaciju, te će se o svemu još razgovarati, otkrio je Mostov zastupnik.

U Klubu Mosta smatraju da je Vlada nespremna dočekala ovu krizu te da kasni s mjerama za ublažavanje rasta cijena energenata i hrane. Drže da bi se trebalo usmjeriti na fiskalna rasterećenja, smanjenje PDV-a i ukidanje trošarina na gorivo, te socijalne transfere za građane. „To su mjere koje moraju napraviti tko god da je na vlasti”, ustvrdio je Troskot.

Mjesecima ukazujemo na problem inflacije, rast cijena energenata i nečinjenje Vlade, a svo to vrijeme ona apsolutno ništa nije napravila osim što cijelo vrijeme govori da do 1. travnja neće doći do poskupljenja plina, kazao je Troskot.

Oporezivanje hrvatskih rezidenata koji rade u inozemstvu Mostovci pak ocjenjuju udarom na najslabije radi punjenja državnog proračuna.

Porezna uprava sada se uhvatila paušalaca i onih koji su otišli u inozemstvo, sasvim je jasno da ministar financija Zdravko Marić nastoji namaknuti novca u državnu blagajnu udarajući na one koji su najslabiji a mogli bi biti kičma našeg gospodarstva, rekao je Nikola Grmoja.

Oporba o Mostovoj interpelaciji: Prijedlog treba doraditi, Vlada s mjerama kasni

Saborska oporba, koja se u ponedjeljak sastala kako bi razgovarala o prijedlogu Mostove interpelacije o radu Vlade vezano za rastuće cijene energenata, poručila je kako taj prijedlog treba doraditi te kako Vlada kasni s mjerama za obuzdavanje inflatornog udara.

„Mislim da smo svi svjesni da je kriza s inflacijom koja se sada događa nešto na što svi trebamo usmjeriti pažnju i uložiti energiju kako bi se njene posljedice ublažile“, rekao je predsjednik SDP-a Peđa Grbin.

Izrazio je zadovoljstvo što „probni balon određenih mjera“ koji je pustila vladajuća većina idu u smjeru koji je SDP inicirao, no naglašava kako ono što je u nedjelju objavljeno nije dovoljno.

„Tamo nema mjera koje bi se odnosile na umirovljenike, nema ni govora o tome da bi se promijenio način obračuna PDV-a na trošarine na energente i, što je ključno, nismo čuli niti 'a' kako ćemo se nositi s drugim inflatornim udarom koji nam dolazi ove godine, vezan uz uvođenje eura“, istaknuo je Grbin koji Vladu proziva za kašnjenje.

„Stoga su potrebne mjere odmah i sada, a Vlada već sada kasni i svaki dan je u ovom trenutku bitan i zato očekujemo da će se ovaj tjedan napokon objaviti nešto konkretno što bi u najkraćem mogućem roku moglo biti usvojeno u Saboru“, naglasio je.

Smatra i kako svi moraju podržati mjere koje ublažavaju inflatorni udar, neovisno o tome iz koje političke opcije dolazi inicijativa.

„Ako je mjera dobra i pridonijet će poboljšanju standarda naših građana, dovesti do smanjenja inflatornog pritiska i osigurati da ljudi imaju koju kunu više u novčaniku, naša je obveza to podržati i to što prije“, kazao je predsjednik SDP-a.

Benčić: Interpelacija je spor instrument

Sandra Benčić (Možemo) smatra kako bi oporba trebala zajednički intervenirati, no ističe da je interpelacija spor instrument i zbog poslovničkih rokova na dnevni će red doći za dva mjeseca, a pitanje je hoće li i tada.

„Dobro je imati tu interpelaciju u proceduri, ali razmatrat ćemo i neke opcije koje bi bile brže i natjerale Vladu da što brže reagira na rast cijene energenata, ali i inflaciju općenito, jer nismo vidjeli da će sprečavanja udara inflacije biti pokriven setom mjera koje Vlada predlaže, osim smanjenja PDV-a“, kazala je Benčić.

Izrazila je bojazan da smanjenje PDV-a na hranu neće funkcionirati, ako uz to ne idu dodatne mjere poput kontrole cijena i ekstraprofita.

Vlada gasi požar lončićem vode

Anka Mrak Taritaš (Glas) Vladu proziva da voli probleme „stavljati pod tepih“, podsjeća da su druge zemlje problem rasta cijena energenata krenule rješavati još jesenas. „Mi smo došli do veljače, vidjet ćemo što će Vlada predložiti, no mislimo da još niz stvari treba doraditi, oporba će ići sa različitim modelima kako prisiliti Vladu da radi“, najavila je.

Kad je riječ o Mostovu prijedlogu, kaže da ga treba doraditi i „onda pokazati da oporba radi, da ima ideje, da zna kako treba raditi“.

Suglasna je da Vlada kasni sa mjerama, da je trebala smanjiti PDV na plin i električnu energiju, već osigurati vaučere za socijalno ugrožene.

„Gori požar, a Vlada ima lončić vode za gašenje“, slikovita je bila zastupnica koja poručuje da Vlada treba predložiti dugoročne mjere.

I Marko Milanović Litre (HS) ističe kako je krajnje vrijeme da se po pitanju energetike nešto napravi, da zadnjih 30 godina imamo politike koje nisu donosile sustavna rješenja.

„Fali širi konsenzus u kojem bi pokušali napraviti da Hrvatska bude energetski samodostatna“, kazao je.

Interpelaciju Mosta je tek u doradi, imat ćemo svoje prijedloge i nakon toga možemo raspravljati, a čekamo i Vladine mjere, dodao je.