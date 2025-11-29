Obavijesti

News

Komentari 1
'DA RODITELJI BUDU S DJECOM'

Most: Tražit ćemo smanjenje radnog vremena na šest sati

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Most: Tražit ćemo smanjenje radnog vremena na šest sati
Zagreb: Božo Petrov i Ante Kujundžić o zabranjenim koncertima | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Predložit ćemo izmjene Zakona o radu zbog smanjenja radnog vremena s osam na šest sati kako bi barem jednom roditelju omogućili raniji dolazak kući radi boravka s djecom, kaže Kujundžić

Saborski zastupnik Mosta Ante Kujundžić najavio je u subotu da će zatražiti izmjene Zakona o radu kojima bi se radno vrijeme smanjilo na šest sati kako bi roditelji imali više vremena provoditi s djecom i tako smanjili ovisnost djece o negativnim internetskim sadržajima. "Predložit ćemo izmjene Zakona o radu zbog smanjenja radnog vremena s osam na šest sati kako bi barem jednom roditelju omogućili raniji dolazak kući radi boravka s djecom i smanjenja ovisnosti o internetu", rekao je Kujundžić na konferenciji za novinare.

Upozorio je na sve rasprostranjeniju ovisnost mladih o kockarskim sadržajima na internetu. Treba pooštriti autoidentifikacijski pristup kockarskim platformama, a ne da jedini kriterij njihovu pristupu bude starosna dob iznad 18 godina, kaže Kujundžić.

'TO NEMA SMISLA' Troskot: Most traži izlazak Hrvatske iz 'koalicije voljnih'
Troskot: Most traži izlazak Hrvatske iz 'koalicije voljnih'

Komentirajući uhićenje glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića, Kujundžić je ustvrdio kako taj slučaj pokazuje "oblik gramzivosti" u hrvatskoj politici. Mikulić je primao vrhunsku plaću za hrvatske uvjete od 4200 eura, kleo se u demokršćanstvo i unatoč tomu uzeo mito od 120.000 eura, dodao je.

Mikulić se nije rodio kao osoba koja će uzeti mito nego je postao takav u sustavu koji tako funkcionira, ocijenio je Kujundžić i podsjetio da je Europska komisija svojedobno procijenila kako je u Hrvatskoj kroz korupciju "prošlo" 11,5 milijardi eura.

