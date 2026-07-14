Mostovac Miletić: 'Zvali su me iz DORH-a. Pokrenuti su izvidi protiv Hiltona i odgovornih...'

"Zvali su me iz vrha DORH-a, ja čak ne znam ni da li smijem ovo reći, ali pokrenuti su izvidi protiv Hiltona, odgovornih osoba Costabelle i dalje sad neću reći što od mene traži Državno odvjetništvo", tvrdi saborski zastupnik Mosta Marin Miletić, piše HRT. On tjednima 'ratuje' s ovim hotelom, već tri puta je prerezao lokot koji priječi ulaz na plažu.

Hotel Hilton, smješten uz more na zapadnoj strani Rijeke, otvoren je u srpnju 2021. godine i prvi je riječki hotel s pet zvjezdica. Ispod hotela, gdje su se prije gradnje nalazile stijene, sagrađena je betonsko-šljunčana plaža. Ograđena je, te je pristup moguć samo iz hotela.

Marin Miletić je, nakon ranijih upozorenja da se građanima mora omogućiti slobodan ulaz na plažu hotela Hilton, početkom lipnja prvi put brusilicom prerezao lokote na metalnim vratima u plažu. S obzirom na to da je hotel ponovno postavljao lokote, Miletić ih je rezao u još dva navrata.

"Hilton krši zakone Republike Hrvatske, Oleg Butković danas govori jedno, a njegovo ministarstvo govori drugo i šalje službene očitovanja, te su oni uhvaćeni svi u laži", rekao je Miletić ranije ovog tjedna.

- Laže Oleg Butković, laže Ivica Lukanović kao Primorsko-goranski župan, laže ekipa SDP-a od Zorana Milanovića i Siniše Hajdaša-Dončića koji su prodali, odnosno predali tu plažu - tvrdi Miletić. Tvrtka je dobila koncesiju nad plažom 2015., koncesija vrijedi 30 godina...

Tvrdi Miletić i kako posjeduje snimku na kojoj Hilton traži od jedne osobe da plati dolazak na plažu...

- Dakle čovjek je došao, Riječanin, na recepciju, pokušao se okupati i tu su mu objasnili da može ako plati. Posjedujem nekoliko računa Riječana koji su morali platiti da bi mogli doći okupati se. Hilton u Rijeci se na stranom tržištu reklamira kao onaj koji nudi ekskluzivno pravo kupanja na privatnoj plaži. Dakle oni se reklamiraju kao oni koji nude privatnu plažu bogatim kupcima diljem Europe i to im neće proći, mi ćemo ovu bitku dobiti - kazao je Miletić, piše HRT.

