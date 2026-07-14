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'RATUJE' ZBOG PLAŽE

Mostovac Miletić: 'Zvali su me iz DORH-a. Pokrenuti su izvidi protiv Hiltona i odgovornih...'

Piše 24sata, HINA,
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Mostovac Miletić: 'Zvali su me iz DORH-a. Pokrenuti su izvidi protiv Hiltona i odgovornih...'
Zagreb: Marin Miletić odgovorio ministru Butkoviću | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Marin Miletić je, nakon ranijih upozorenja da se građanima mora omogućiti slobodan ulaz na plažu hotela Hilton, početkom lipnja prvi put brusilicom prerezao lokote na metalnim vratima u plažu...

"Zvali su me iz vrha DORH-a, ja čak ne znam ni da li smijem ovo reći, ali pokrenuti su izvidi protiv Hiltona, odgovornih osoba Costabelle i dalje sad neću reći što od mene traži Državno odvjetništvo", tvrdi saborski zastupnik Mosta Marin Miletić, piše HRT. On tjednima 'ratuje' s ovim hotelom, već tri puta je prerezao lokot koji priječi ulaz na plažu.

Hotel Hilton, smješten uz more na zapadnoj strani Rijeke, otvoren je u srpnju 2021. godine i prvi je riječki hotel s pet zvjezdica. Ispod hotela, gdje su se prije gradnje nalazile stijene, sagrađena je betonsko-šljunčana plaža. Ograđena je, te je pristup moguć samo iz hotela. 

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Marin Miletić je, nakon ranijih upozorenja da se građanima mora omogućiti slobodan ulaz na plažu hotela Hilton, početkom lipnja prvi put brusilicom prerezao lokote na metalnim vratima u plažu. S obzirom na to da je hotel ponovno postavljao lokote, Miletić ih je rezao u još dva navrata.

"Hilton krši zakone Republike Hrvatske, Oleg Butković danas govori jedno, a njegovo ministarstvo govori drugo i šalje službene očitovanja, te su oni uhvaćeni svi u laži", rekao je Miletić ranije ovog tjedna.

- Laže Oleg Butković, laže Ivica Lukanović kao Primorsko-goranski župan, laže ekipa SDP-a od Zorana Milanovića i Siniše Hajdaša-Dončića koji su prodali, odnosno predali tu plažu - tvrdi Miletić. Tvrtka je dobila koncesiju nad plažom 2015., koncesija vrijedi 30 godina...

Tvrdi Miletić i kako posjeduje snimku na kojoj Hilton traži od jedne osobe da plati dolazak na plažu...

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- Dakle čovjek je došao, Riječanin, na recepciju, pokušao se okupati i tu su mu objasnili da može ako plati. Posjedujem nekoliko računa Riječana koji su morali platiti da bi mogli doći okupati se. Hilton u Rijeci se na stranom tržištu reklamira kao onaj koji nudi ekskluzivno pravo kupanja na privatnoj plaži. Dakle oni se reklamiraju kao oni koji nude privatnu plažu bogatim kupcima diljem Europe i to im neće proći, mi ćemo ovu bitku dobiti - kazao je Miletić, piše HRT.
 

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