Miletić zaprijetio Hiltonu zbog plaže u Rijeci: 'Ako ne otvorite prolaz, mi ćemo ponovno doći'

Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić u ponedjeljak je u Rijeci uputio, kako je rekao, posljednje upozorenje tvrtki Costabella, koja upravlja hotelom Hilton, da otvore za građane prolaz na plažu, jer je to pravo građana na pomorsko dobro. "Ako to oni ne učine, mi ćemo na tu plažu doći", rekao je Miletić na konferenciji za novinare. Naveo je da je hotel Hilton zavario ulazna metalna vrata na plažu, ali da se "svaki lokot i sve što je zavareno može s pravom brusilicom izrezati". Miletić je novinarima pokazao dopis Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Primorsko-goranskoj županiji iz svibnja 2023. godine, u kojem stoji da je mišljenje tog ministarstva da koncesionar nema pravo zatvoriti ulaz na plažu posjetiteljima koji nisu gosti hotela, budući da mogućnost potpunog isključenja plaže nije sukladna odluci i ugovoru o koncesiji. Stoga plaža, dodaje se u dopisu, jest i mora biti dostupna svim korisnicima jer je ogradom samo ograničen pristup plaži, ali ne i isključen.

Hilton krši zakone Republike Hrvatske, Oleg Butković danas govori jedno, a njegovo ministarstvo govori drugo i šalje službene očitovanja, te su oni uhvaćeni svi u laži, rekao je Miletić. "Laže Oleg Butković, laže Ivica Lukanović kao Primorsko-goranski župan, laže ekipa SDP-a od Zorana Milanovića i Siniše Hajdaša-Dončića koji su prodali, odnosno predali tu plažu", tvrdi.

Riječka vijećnica Mosta Petra Mandić dodala je da je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture nedavno objavilo da se ne može doći na plažu i da Hilton nema pravo naplaćivati ulaz, no iz hotela kažu da mogu ograđivati i da isključivo njihovi gosti hotela mogu doći na plažu. Građanima se ulaz na plažu naplaćuje što je nedopustivo, kazala je.

Hotel Hilton, smješten uz more na zapadnoj strani Rijeke, otvoren je u srpnju 2021. godine i prvi je riječki hotel s pet zvjezdica. Ispod hotela, gdje su se prije gradnje nalazile stijene, sagrađena je betonsko-šljunčana plaža. Ograđena je, te je pristup moguć samo iz hotela.

Marin Miletić je, nakon ranijih upozorenja da se građanima mora omogućiti slobodan ulaz na plažu hotela Hilton, početkom lipnja prvi put brusilicom prerezao lokote na metalnim vratima u plažu. S obzirom na to da je hotel ponovno postavljao lokote, Miletić ih je rezao u još dva navrata.

Zastupnik Mosta komentirao je zahtjeve SDP-a da se objave izvješća o financiranju sporta posljednjih godina, ustvrdivši kako "pogubljena ljevica gleda što radi Most u Hrvatskom saboru te ponavlja". Pripremamo novu kaznenu prijavu protiv glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora Siniše Krajača i ekipe zbog izvlačenja gotovo pet milijuna eura, najavio je.

"Hrvatski sport ne može funkcionirati ako imate ljude koji su u Pavlekovoj crnoj knjižici, a Krajač je po toj knjižici dobivao nekoliko puta, navodno, po desetak tisuća eura", istaknuo je Miletić.