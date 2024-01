Mostovac: 'Zbog migranata se ljudi boje za svoju žensku djecu'

Zastupnik Mosta Zvonimir Troskot izjavio je u ponedjeljak da su mu stanovnici Karlovačke, Primorsko goranske županije i južnih dijelova grada Zagreba poručili da se zbog migranata ne osjećaju sigurno te da je boje za svoju djecu i imovinu.

- Ljudi su zabrinuti, ne mogu prodati nekretninu, boje se za svoju djecu, boje se za žensku djecu, za vrijeme ljeta migranti vrše nuždu po njihovim vrtovima. To je njihov govor, ljudi su me zamolili da to kažem pred cijelom nacijom - kazao je Troskot u Saboru tijekom slobodnih govora klubova zastupnika.

Usporedbe radi, Mostov zastupnik naveo je recentne poteze nekih zapadnoeuropskih zemalja glede migranata i tražitelja azila. Primjerice, Danska je uvela nultu stopu azila za one zemlje za koje je ocijenila da više nemaju problema s ratom, tvrdi Troskot, dok se u Njemačkoj predlaže zakon prema kojem će svi migranti morati raditi ako žele ostati. Slovenija i Italije poslale su vojsku na granice.

- Ozbiljna je situacija, nije igra. Kod nas pate jug grada Zagreba, Karlovačka županija, Primorko goranska županija. I ništa se ne smije reći po tom pitanju, odmah krene lavina napada ne osobu koji to iznosi - kazao je.

U spomenutim dijelovima zemlje uništava se imovina, provaljuje u kuće, pale se parketi, upozorio je zastupnik Mosta.

Milanović Litre: Nisam ksenofob i ne bojim se različitosti

Zastupnik Hrvatskih suverenista Marko Milanović Litre naglasio je da nitko iz njegove stranke nikad nije izjavio da bi vojnici koji bi bili na hrvatskim granicama trebali pucati po migrantima, a za sebe je kazao je da nije ksenofob niti se boji različitosti.

- Želimo da vojska pomogne policiji u zaštitit hrvatskog teritorija, da spriječi moguće teroriste koji će ući u Europu. Nije svaki migrant terorist, ali postoje terorističke organizacije kojima je cilj ući u Europu preko ilegalnih migracijskih puteva - izjavio je.

Dragana Jeckov iz kluba SDSS-a podsjetila je na obljetnicu mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja, kojoj su pridonijeli i pripadnici srpske zajednice.

- Mir je naše opredjeljenje i konstitutivni element politike SDSS-a, zbog čega su naši ljudi dobili mnoga domaća i međunarodna priznanja. Dvadeset šest godina poslije, našu politiku osporavaju pojedinci i njihove novonastale stranke, nazivajući nas najpogrdnijim imenima - ustvrdila je Jeckov.

Premda je mirna reintegracija hrvatskog Podunavlja proglašena jednom od najuspješnijih mirovnih misija, Jeckov je rekla da se danas o toj temi tek sporadično govori.

Puljak: Selekcija podobnih kadrova, a ne najboljih

Zastupnica Centra Marijana Puljak kazala je da je Hrvatska danas, 32 godine nakon međunarodnog priznanja zemlja u kojoj vlada negativna selekcija podobnih kadrova, a ne najboljih. I to ne samo u ministarstvima, već i u lovačkim i sportskim savezima.

- Od 74 državne institucije, njih 39 vode članovi HDZ-a. I unutar akademske zajednice postoje sveučilišta i fakulteti koje vikendom pohađaju kombiji puni HDZ-ovaca u potrazi za doktoratima.

Katarina Peović iz kluba Radniče fronte i HSS-a upozorila je da je iz Hrvatske iselilo 17 posto radno sposobnog stanovništva, po čemu je rekorder u EU, a premijerove tvrdnje o rastu plaća nazvala je floskulama.

- Rast plaće od par stotina eura nije ništa jer imamo tri puta manje plaće u odnosu na prosjek EU. Naša prosječna plaća je na razini slovenske minimalne plaće, a tamo su njih troškovi života niži - rekla je Peović.

S druge strane, zastupnica HDZ-a Danica Baričević istaknula je rast BDP-a od 2,8 posto što pokazuje da aktualna vlada vuče ispravne poteze.

- Hrvatske je broj jedan po rastu nacionalne ekonomije u EU. Uz to, rastu zaposlenost, realne plaće i mirovine - poručila je Baričević.