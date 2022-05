'Mostovci su odgovarali volontere da nam se pridruže'

„Odgovorno tvrdim da su obilazili Hrvatsku za nama, odgovarali volontere, jednog po jednog, samo da referendum za zaštitu kune ne bi uspio, da bi sutra imali što više volontera za svoj referendum“, izjavio je zastupnik u saborskom govoru na slobodnu temu.

„I uspjeli su, nismo uspjeli skupiti dovoljno potpisa za referendum, a oni su uspjeli sve te volontere prikupiti sebi“, kazao je Zekanović.

Ustvrdio je i kako Mostu, koji je inicirao referendum o ukidanju „stožerkoracije“, nije bila želja da se ukine „neka stožerokracija“.

„Jer oni nemaju pojma za što su prikupljali potpise, nego im je želja bila prikupiti političke poene, odnosno glasove“, kazao je.

Suverenist Željko Sačić čudio se njegovoj izjavi. „Nisam bio upoznat da su 'mostovci' hodali iza mene po Hrvatskoj“, izjavio je.

Stephen Nikola Bartulica (DP) referirao se na posljednje odluke Ustavnoga suda i kazao kako rješenje i presude koje donosi ne ulijevaju povjerenje. To se odnosi i na Zakon o pobačaju, ali i na odluku o ovim (Mostovim) referendumskim pitanjima, kazao je.

„Velikim promašajem“ nazvao je nedavno doneseni zakon o uvođenju eura kao službene valute u Hrvatsku.

„Uvođenje eura nije reformska mjera, to se prodaje javnosti kao zamjena za reforme koje Vlada ne provodi“, istaknuo je i ponovio kako euro služi samo najjačim zemljama, poput Njemačke i Nizozemske, drugi nemaju koristi od toga.

Miletić: Jesen će brzo doći, Most će biti spreman

O Ustavnom sudu, odnosno njegovim sucima, govorio je Marin Miletić (Most). „Imamo 'naše' ustavne suce, rodbinski, kumstvima povezane sa zastupnicima, Šeparović, povezan sa HDZ-ovim vrhom stranke“, ustvrdio je prozivajući ih da „otimaju“ referendum građanima.

„I ne samo da ga otimaju, to je valjda peti koji su ukrali, nego i tvrde da su građani potkapacitirani“, rekao je zastupnik, pitajući se kakva je to vlast koji se boji građana?

„Jesen će doći brzo, Most će biti spreman, bit ćemo na terenu od ponedjeljka do nedjelje, svaki dan, prolaziti svaku kuću i ulicu, povezati ljude, i ako nas budu stiskali, a to im je plan, nećemo šutjeti“, poručio je zastupnik.

Domagoj Hajduković (Socijaldemokrati) podsjetio je kako je jučer bio Međunarodni dan borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije te pozvao kolege da se bore za dostojanstvo svakog građanina, uključujući (LGBTI) građane.

Prava LGBT sugrađana i dalje su uskraćena, imali smo prizive savjesti matičara koji nisu htjeli sklapati istospolne brakove, rekao je.

Podsjetio je i kako još uvijek istospolni parovi ne mogu udomiti djecu, a ustanove za napuštenu i nezbrinutu djecu su i dalje pune djece.

Moramo se uhvatiti u koštac sa mnogim fobijama u našem društvu, kazao je i naglasio kako ne može vjerovati da nekome može smetati da se netko voli, da netko napuštenoj djeci želi dati dom, ljubav i obitelj.

