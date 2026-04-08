Mostovci suzdržani: 'Sumnjamo da nekretninski lobi povezan sa SDP-om stoji iza ovog Zakona'

Gradska vijećnica Petra Mandić (Most) najavila je u srijedu da će ona i nezavisni vijećnik na listi Mosta Marinko Koljanin biti suzdržani tijekom glasanja o upućivanju Zakona o prostornom uređenju na ocjenu ustavnosti zbog sumnje da je iza toga nekretninski lobi povezan sa SDP-om.

Gradsko vijeće Rijeke u četvrtak će na izvanrednoj sjednici raspravljati o prijedlogu da Grad Rijeka uputi taj zakon na ocjenu suglasnosti, kao što su to ranije učinili neki drugi gradovi. Mandić je na konferenciji za novinare rekla da je na početku smatrala taj prijedlog prihvatljivim jer se zalaže za zaštitu decentralizacije i prava lokalne samouprave.

No, nakon proučavanja tematike upitala se je li zaista riječ o o zaštiti prava na lokalnu samoupravu ili o pravu lokalnih moćnika na pogodovanje nekretninskom lobiju koji donira novac SDP-u.

Istraživala je gradnju stambene višekatnice u riječkoj četvrti Škurinje i doznala da su tri tvrtke iz grupacije Viking, koja će graditi tu zgradu, u sedam proteklih godina bile među 10 najvećih donatora SDP-a, a 2022. su njihove donacije iznosile 70 posto ukupnog iznosa SDP-ovih donacija.

Ista grupacija sad gradi u Rijeci, a građani i njihovi odvjetnički timovi su utvrdili da su građevinske dozvole nezakonite. Grupacija Viking gradi i u Umagu, Krku, Zagrebu i Opatiji, svugdje gdje je SDP na vlasti samostalno ili u koaliciji, a jedina iznimka je Zadar, gdje je na vlasti HDZ.

Upitala je stoga želi li "lokalna samouprava zadržati u potpunosti svoje šape na prostornom planiranju, te je li riječ o zaštiti građana ili krupnog kapitala, isprepletenog donacijama strankama koje upućuju taj zahtjev na lokalnoj i nacionalnoj razini". Osim što će Mostovci ostati suzdržani pri glasanju na Gradskom vijeću, inzistirat će da se slučaj s gradnjom na Škurinjama istraži, je li riječ o pogodovanju ili spletu slučajnosti, dodala je.