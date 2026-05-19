Motociklist poginuo kod Rijeke

U utorak oko 8:20 u mjestu Marinići u okolici Rijeke došlo je do teške prometne nesreće u kojoj su sudjelovali osobni automobil i motocikl.

Nažalost, vozač motocikla preminuo je na mjestu nesreće, javio je Dnevnik.hr.

Policija na mjestu nesreće provodi očevid kojim će se utvrditi okolnosti tragedije.