Sudar motocikla i auta kod Sl. Broda, jedan čovjek ozlijeđen

Na državnoj cesti D53, kod skretanja za Glogovicu danas u 16:22 sati dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovali motociklist i osobni auto. Jedan čovjek je ozlijeđen.

Na mjesto događaja upućena je ekipa Hitne medicinske pomoći.

Policija je izašla na teren te slijedi očevid nakon kojeg će biti poznate sve okolnosti ove prometne nesreće.