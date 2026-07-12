Motociklist sletio s ceste u Istri pa udario u stijenu. U bolnici je

Jedna je osoba teško ozlijeđena u prometnoj nesreći koja se dogodila danas oko 12:05 sati na cesti D66 (Labin - Vozilići), izvijestili su iz PU istarske.

Nesreća se dogodila kada je muškarac (21) upravljao motociklom pulskih tablica iz smjera Rijeke u pravcu Pule. Kada je došao do zavoja, zbog neprilagođene brzine kretanja izgubio je nadzor nad motociklom i sletio s kolnika na zemljanu površinu, a potom je nogom udario u stijenu.

Vozač je prevezen u riječku bolnicu, gdje je utvrđeno kako je teško ozlijeđen.

U razdoblju od 12:45 do 14:05 sati dionica ceste D66 bila je zbog očevida zatvorena za promet.

Protiv vozača motocikla slijedi pokretanje prekršajnog postupka zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.