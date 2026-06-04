Nesreća se dogodila oko 21 sat i 10 minuta u Osječkoj ulici, javljaju iz PU virovitičko-podravske
CESTA ZATVORENA ZA PROMET
Motociklist u Čađavičkom Lugu sletio u putni kanal i poginuo
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U prometnoj nesreći u Čađavičkom Lugu smrtno je stradao motociklist, javljaju iz PU virovitičko-podravske.
Nesreća se dogodila oko 21 sat i 10 minuta u Osječkoj ulici, gdje je došlo do slijetanja motocikla u putni kanal.
Državna cesta DC-34 zatvorena je za sav promet.
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