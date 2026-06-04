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CESTA ZATVORENA ZA PROMET

Motociklist u Čađavičkom Lugu sletio u putni kanal i poginuo

Piše Julia Očić,
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Motociklist u Čađavičkom Lugu sletio u putni kanal i poginuo
Poginula osoba u teškoj nesreći u Donjoj Zelini | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Nesreća se dogodila oko 21 sat i 10 minuta u Osječkoj ulici, javljaju iz PU virovitičko-podravske

U prometnoj nesreći u Čađavičkom Lugu smrtno je stradao motociklist, javljaju iz PU virovitičko-podravske.

Nesreća se dogodila oko 21 sat i 10 minuta u Osječkoj ulici, gdje je došlo do slijetanja motocikla u putni kanal.

Državna cesta DC-34 zatvorena je za sav promet.

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