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VOZILI NEISPRAVNE MOTORE

Motociklisti po koje je došao helikopter kod Opatije završili su u bolnici s teškim ozljedama

Piše Helena Tkalčević,
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Motociklisti po koje je došao helikopter kod Opatije završili su u bolnici s teškim ozljedama
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Motociklisti ulaskom u zavoj nisu prilagodili brzinu te su izgubili nadoz nad vozilima. Završili su u KBC Rijeka s teškim ozljedama, a motocikle je policija poslala na izvanredni tehnički pregled

U prometnoj nesreći u utorak, 18. kolovoza oko 15.50 sati na državnoj cesti D66 kod Mošćeničke Drage teško su ozlijeđena dvojica motociklista, priopćila je primorsko-goranska policija.

Kako su utvrdili nakon očevida, 25-godišnji njemački državljanin, upravljajući motociklom iz smjera Mošćeničke Drage prema Brseču, ulaskom u zavoj nije prilagodio brzinu kretanja uvjetima i stanju na cesti te je izgubio nadzor nad motociklom. Zajedno s motociklom pao je na kolnik, a potom je udario u metalnu zaštitnu ogradu.

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Neposredno iza njega kretao se 26-godišnji njemački državljanin koji također ulaskom u zavoj nije prilagodio brzinu kretanja uvjetima i stanju na cesti te je izgubio nadzor nad motociklom. Prednjim dijelom motocikla udario je u metalnu zaštitnu ogradu, nakon čega ga je udarac odbacio izvan kolnika u šumski predio. 

Kako su nam javili čitatelji, po ozlijeđene je stigao i helikopter Hitne medicinske pomoći.

Obojicu motociklistu prevezli su u KBC Rijeka, gdje su utvrdili da su u nesreći zadobili teške tjelesne ozljede.

Na izvanrednom tehničkom pregledu utvrđeni su opasni nedostaci te su motocikli ocijenjeni tehnički neispravnima. Zbog utvrđenih prekršaja vozačima su izrekli novčane kazne u iznosu od po 260 eura te oduzeli registarske pločice.

Od 15.50 do 17.05 sati promet se na navedenoj dionici državne ceste odvijao naizmjenično jednom prometnom trakom uz fizičku regulaciju, dok su u 18.02 sati otvorene obje prometne trake.

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