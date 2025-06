Kawasaki oblijepili trakom da se ne vide detalji, a ubojica je par čekao sat vremena u garaži

Dok se odlučuje o istražnom zatvoru Matije M. i Frana R., izlazi sve više detalja vezanih uz dvostruko ubojstvo Andree K. i Marijana C. za koje ih se tereti. Prema navodima kaznene prijave, kako doznajemo, Matija M. i Fran R., tog su se petka, 13. lipnja, oko 17 sati našli par kilometara dalje od Ulice Črna voda, u Ulici Šelendići. Matija M. je vozio motor Kawasaki Ninja sa specifičnim zlatnim detaljima, kojeg su kasnije istražitelji pronašli pred zgradom u kojoj stanuje. Fran R. je vozio Matijinu sivu Hondu s personaliziranim tablicama, koju su u utorak ujutro istražitelji odvukli zajedno s motorom. Zajedno su trakom oblijepili motor da se ne vide specifični zlatni detalji i naprijed su nalijepili traku u slovo X kako bi sakrili marku motora.

Matija se sam odvezao do zgrade u kojoj je stanovao nesretni par. Do tamo mu je trebalo manje od deset minuta. Ušao je u garažu kroz ulaz za pješake i tu ih čekao, sve do 18 sati i 15 minuta - gotovo sat vremena. Marijan je sjeo na vozačko mjesto, Andrea na suvozačko. Plan je bio da odu po Andreinu kći i odvedu je kod njenih roditelja dok ona radi. Matija M. je, čim su ušli u auto, izletio iz skrovišta i ispalio 16 metaka u vozačevu stranu. Većina njih je pogodila nesretnu Andreu, manje Marijana. Zajedno - preko 30 prostrjelnih rana. Oboje su preminuli na mjestu.

Zagreb: Policijski očevid još uvijek traje gdje su sinoć u ulici Črna voda ubijeni muškarac i žena | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Matija se zatim vratio do Frana R. koji ga je čekao u njegovom autu i, kako sumnja policija, zamijenili su vozila. Fran R. je Matijin motocikl odvezao do njegove zgrade u Sesvetama, otkuda se kući vratio u svom autu. Matija se svojim autom odvezao na posao, u Ured Predsjednika, gdje radi kao član Počasno zaštitne bojne. Za tu vožnju mu je trebalo 20-ak minuta. Činjenicu da je bio na poslu je pokušao iskoristiti i kao alibi kad su ga iz policije prvi put pitali gdje je bio. No na Pantovčaku je zabilježeno da je stigao nakon ubojstva, a locirali su i signal njegovog mobitela. Cijeli vikend su navodno nadzirali obojicu, kako se to u ovim slučajevima i radi, a u utorak ujutro su ih i uhitili. Motiv za sad nije poznat.