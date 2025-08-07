Obavijesti

POKUŠALI GA SPASITI

Motorist poginuo u teškoj prometnoj kod Gornjeg Jelenja

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Vozač motocikla preminuo na mjestu sudara s osobnim vozilom. Policija provodi očevid kako bi se utvrdile okolnosti nesreće

Vozač motocikla preminuo je na mjestu nesreće u sudaru s osobnim vozilom na cesti D-3 kod Gornjeg Jelenja.

Do prometne nesreće došlo je u četvrtak oko 17:30 sati, na raskrižju za Crikvenicu. Unatoč brzoj intervenciji, vozač motocikla nije preživio.

Uzrok nesreće utvrdit će očevid koji je u tijeku.

