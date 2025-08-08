Obavijesti

NEPRILAGOĐENA BRZINA

Mladić (22) poginuo kod Iloka

Piše Ivan Jukić,
Foto: PU vukovarsko-srijemska

Auto je sletio s kolnika u odvodni kanal, potom odbačen na krošnju stabla, udario bočnim dijelom u deblo, te ponovno pao u kanal gdje se i zaustavio...

U četvrtak u 18:23 sati policija je zaprimila dojavu o teškoj prometnoj nesreći na cesti Šarengrad–Bapska, u kojoj je sudjelovao osobni auto. Na teren su odmah upućeni policijski službenici i ostale žurne službe.

Dolaskom na mjesto nesreće djelatnici hitne medicinske pomoći su konstatirali smrt vozača. Promet se spomenutom dionicom odvijao uz regulaciju policije.

MLADIĆ NAPRAVIO KAOS U POŽEGI Vozio unazad, udario parkirani auto pa pobjegao. Policiji je predao krivotvorenu vozačku
Vozio unazad, udario parkirani auto pa pobjegao. Policiji je predao krivotvorenu vozačku

Očevid, koji je obavila zamjenica Županijskog državnog odvjetništva u Vukovaru uz asistenciju policijskih službenika, pokazao je da je 22-godišnjak, vozeći auto vukovarskih registarskih oznaka iz smjera Šarengrada prema Bapskoj, zbog neprilagođene brzine na dijelu ceste s višestrukim zavojima izgubio nadzor nad vozilom.

Auto je sletio s kolnika u odvodni kanal, potom odbačen na krošnju stabla, udario bočnim dijelom u deblo, te ponovno pao u kanal gdje se i zaustavio.

Tijelo poginulog prevezeno je u Nacionalnu memorijalnu bolnicu „Dr. Juraj Njavro“ u Vukovaru, gdje će biti obavljena obdukcija.

